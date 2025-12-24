EN VIVO
Cómo comprar regalos de último momento baratos en Navidad y comparar precios

En Buenos Aires hay muchísimos lugares para conseguir regalos de calidad a precios bajos. A dónde ir y qué herramientas hay para comparar.

24 de diciembre, 2025 | 09.08

Faltan solo días para Navidad, pero todavía hay tiempo para comprar los regalos de último momento. Existe diferentes lugares para encontrar opciones baratas y no tener que entrar en grandes gastos en esta época del año. A  dónde compra y cómo comparar para encontrar los mejores precios. 

A dónde comprar regalos baratos para Navidad 2025

A pesar de que queda poco tiempo, todavía se pueden conseguir regalos económicos y de calidad para hacer en Navidad. Existen diferentes opciones que permiten llenar de regalos el arbolito sin entrar en gastos exorbitantes. Algunos lugares claves para comprar son:

  • Once: es el destino perfecto para los habitantes de Buenos Aires, ya que ofrece en un solo lugar la posibilidad de encontrar juguetes, indumentaria, bijouterie y artículos para el hogar a precios más bajos que en shoppings.
  • Flores (Av. Avellaneda): es una de las zonas más elegidas para comprar ropa, zapatos, marroquinería y hasta accesorios como bijouterie con precios mayoristas, la clave está en evitar ir un día muy concurrido, como el sábado. 
  • Ferias barriales y ferias artesanales: en plazas y parques porteños o bonaerenses también se pueden conseguir regalos originales, hechos a mano y a buen precio, además, es una forma de ayudar a los emprendedores locales.

Once, Flores y las ferias barriales son lugares claves para comprar regalos económicos y de buena calidad

Además, es momento de estar atento a las ofertas de marcas y las promociones con bancos o billeteras virtuales para adquirir productos de marcas conocidad con descuento o posibilidad de financiación. 

MÁS INFO

Cómo comparar precios de regalos: las mejores herramientas

Existen diferentes páginas de compras, herramientas online y aplicaciones que son claves en la época de fiestas para comparar precios y encontrar las opciones más baratas. Entre ellos, se destacan:

  • Google Shopping: al buscar un producto puntual, muestra precios de distintas tiendas online y permite detectar rápidamente dónde está más barato.

  • Ratoneando: la aplicación que se puede descargar a través de Google Play y compara precios actualizados de diferentes tiendas online para encontrar los productos más baratos.
     
  • Mercado Libre: es el gran lugar para comprar, ya que se pueden usar los filtros por precio y cuotas sin interés que puede marcar una gran diferencia.

Existen diferentes herramientas digitales para comparar precios

 

  • Precios Claros: es la app y web oficial del Gobierno nacional que permite comparar precios de productos en supermercados cercanos según ubicación. Es clave para comprar regalos simples como juguetes, bebidas, productos para la mesa navideña y hasta artículos para el hogar.
     
  • Tiendas oficiales y outlets online: muchas marcas argentinas ofrecen descuentos exclusivos en sus sitios web, especialmente en fechas clave como Navidad.
