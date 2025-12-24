Regalos navideños: hasta qué hora estarán abiertos los comercios hoy 24 de diciembre en Buenos Aires.

Hoy, Nochebuena, se vive uno de los días más frenéticos del año para los compradores de último momento. Los comercios de la ciudad extienden sus horarios para facilitar las compras de regalos navideños y productos finales antes del feriado de Navidad.

Según los cronogramas que circulan esta mañana, la mayoría de los comercios en Buenos Aires mantienen horarios reducidos o acotados en comparación con un día hábil normal. Supermercados y tiendas minoristas operan con atención reducida y suelen cerrar entre las 17:00 y las 18:00 horas.

Grandes cadenas y comercios en shoppings también ajustan su horario, la tendencia general es cerrar antes de la tarde avanzada para dar paso a la celebración familiar. Centros comerciales tradicionalmente informan que, en esta fecha, la atención al público concluye alrededor de las 16:00 horas, aunque puede haber variaciones según cada lugar.

Estos horarios responden tanto a prácticas comerciales habituales en vísperas de Navidad como a acuerdos laborales que respetan el descanso de los trabajadores antes del feriado.

Qué esperar después del 24

25 de diciembre (Navidad) es feriado nacional en Argentina por lo que la mayoría de los comercios permanecerán cerrados, con excepciones para servicios esenciales y pequeñas tiendas turísticas o de barrio que decidan operar de manera voluntaria. El comercio mayorista, bancos y oficinas públicas no atenderán al público en general durante el 25, por lo que lo recomendable es anticipar compras hoy mismo.