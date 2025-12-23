Hoteles y restaurantes: dónde cenar en Navidad y Año Nuevo en la Ciudad de Buenos Aires

Cada una de las opciones apostarán por menús festivos especiales.

Empezó la cuenta regresiva para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Argentina y los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires ultiman los detalles de los exclusivos servicios que ofrecerán en Nochebuena y el próximo 31 de diciembre.

Ya sea en zona norte o bien en el lujoso barrio de Puerto Madero, cada una de las firmas apostarán por menús festivos especiales, por lo que el sitio oficial de Guía Michelin dio el veredicto final con las cuatro alternativas más llamativas.

Opciones de hoteles que preparan un servicio especial para Navidad

1) Four Seasons Hotel Buenos Aires

Para la Nochebuena, el restaurante Elena del Four Seasons Hotel recorrerá algunos de los mejores productos del país con un menú de cuatro pasos armado por Juan Gaffuri, chef ejecutivo del alojamiento.

La experiencia comenzará con un Tartare de trucha patagónica, crocante de tapioca y huevas de trucha; seguirá con Arancini con tinta de sepia y pulpo; una Pasta carbonara con espuma de pecorino; una Pesca del día con gastric de mandarina; y un cierre con una de las carnes maduradas en la cámara del establecimiento: un bife de novillo pesado alimentado a pastura, acompañado por chips de gírgolas y un cremoso de portobellos. De postre, Ganache de chocolate al 70%, toffee de café y piñones caramelizados.

El menú de siete tiempos con maridaje para la noche del 24 cuesta 300 dólares estadounidenses. También habrá un menú especial para la noche del 31, exclusivo para huéspedes del hotel, a 500 dólares estadounidenses.

2) Crizia

Restaurante que recibió la Estrella MICHELIN en la gala realizada en abril de 2025, el espíritu del menú de Criazia a cargo de su chef Gabriel Oggero contará con ostras con yuzu y brotes; Centolla de Ushuaia con almendras y limón; Vieiras con manteca tostada y mandarina, Cordero patagónico con berenjenas, entre más opciones en ocho tiempos.

El maridaje se realizará con una selección de vinos de Catena Zapata y El Enemigo. Para el final, se avanzará con un brindis con un pan dulce hecho a partir de la familiar del chef heredada de su abuela, la misma que viene replicando desde hace 30 años y que lleva piel de naranja y limón, frutas secas y un golpe de ron oscuro.

El menú de ocho tiempos con maridaje para la noche del 31 cuesta 320 dólares estadounidenses (menores de 12 años, 135 dólares estadounidenses).

3) Duhau Restaurante & Vinoteca

Para este fin de año, los distintos espacios gastronómicos del Palacio Duhau Park Hyatt de Buenos Aires, con Duhau Restaurante & Vinoteca a la cabeza, se unirán en un único festejo, aprovechando su terraza y el jardín escondido en el medio de este lujoso hotel de Recoleta, galardonado con una Llave MICHELIN.

En Nochebuena, el menú consistirá de cinco pasos, comenzando por un antipasto con quesos de la cava propia y charcutería, además de un Vitello tonnato navideño, Trucha patagónica y un final con Lomo de novillo Angus, todo maridado con vinos de la Bodega Salentein.

El menú de seis tiempos con maridaje para la noche del miércoles 24 ascenderá entre 300 y 350 dólares estadounidenses (el valor final dependerá de qué lugar se elija entre las terrazas y el salón).

4) Aramburu

Con sus dos Estrellas MICHELIN, Aramburu abrirá su restaurante el 31 de diciembre con un menú degustación, que todavía se encuentra en etapa de definición. “Pronto lo daremos a conocer”, señaló Gonzalo Aramburu a Guide Michelin. “Pero sí puedo adelantar que recorreremos buena parte del mar argentino con algunos productos que me gustan mucho, como centolla y navajas. Habrá también algún paso con cordero patagónico y, seguramente, carnes de caza, además de frutas y vegetales de estación, duraznos, tomates antiguos, ajíes, todo lo que nos da el verano”, sumó.

El menú degustación (pasos a definir) con maridaje para la noche del 31 costará 500 dólares estadounidenses (primer turno, a partir de las 18:30/19hs) y 900 dólares estadounidenses (segundo turno, a partir de las 21/21:30hs).