Una reconocida conductora de TN renunció al aire.

Con una mezcla de emoción, gratitud y decisión, Mariana Segulin sorprendió a la audiencia al anunciar en vivo su renuncia a Todo Noticias (TN), el canal en el que desarrolló una sólida carrera durante ocho años. La periodista, conocida por su participación en programas como Buena Semana, decidió cerrar una etapa clave de su vida profesional y lo hizo de manera directa y pública.

“Se cierra una etapa muy importante para mí. Después de 8 años intensos, aprendizajes enormes y experiencias que me hicieron crecer, dejo TN”, expresó a través de su cuenta de Instagram, horas después de comunicarlo al aire. La noticia causó impacto no solo por la forma en la que fue anunciada, sino también por el tono sincero y reflexivo con el que lo hizo.

Segulin aprovechó el momento para agradecer a quienes la acompañaron en su camino: “Gracias a quienes confiaron en mí, a los que me acompañaron desde la pantalla y a los que me enseñaron tanto en cada jornada de trabajo”. También dedicó palabras especiales a sus colegas, destacando el rol fundamental del equipo técnico y de producción: “Gracias a mis compañeros de Buena Semana al aire y en técnica, al trabajo incansable e ingrato de los productores, y a los técnicos y camarógrafos de los móviles y de sala. Las mejores anécdotas son con ustedes”.

Sin entrar en detalles específicos sobre los motivos detrás de su decisión, la periodista dejó entrever que se trata de un cambio meditado y motivado por nuevos desafíos. “Ahora empieza una nueva etapa, nuevos proyectos, nuevos escenarios y la misma pasión de siempre: comunicar, informar, traducir lo complejo en algo claro y útil para todos”, adelantó, dejando abierta la puerta a futuras apariciones en el mundo de los medios.

Una periodista de TN habló de las acusaciones de maltrato a Paula Bernini: qué dijo

Una periodista dio a conocer en un reciente descargo público que un empleado de TN le había dicho que Paula Bernini tendría actitudes de maltrato con sus compañeros. Ante esta realidad, la movilera Giuliana Salguero rompió el silencio y se refirió a estos rumores que circularon en los programas de chimentos.

"Hay compañeros que no la están pasando bien en su lugar de trabajo. Me hablan de maltrato, situaciones incómodas y falta de respeto. Me llega desde adentro la información. Es algo que pasa todos los días", pronunció la periodista Melina Vinci en el ciclo de Carlos Monti en la TV Pública. Ante estas declaraciones, Salguero fue consultada al respecto en Bendita y pronunció: "No, nadie se queja de nada. Todo es amor y paz. Paula es divina".

En relación a la denuncia del supuesto maltrato de Bernini, la periodista que reveló esa información también contó: "Mi experiencia es ni, pero desde que comencé a trabajar con ella, mis compañeros me alarmaron por su forma de manejarse. Cuando las cosas no salen como ella quiere, agarrate. Nadie quiere trabajar con ella". Y siguió: "Las notas que ella hace, donde se muestra buena, sincera y sentimental, no es lo que refleja como compañera. Se vende como una persona que no es. Con Mario Massaccesi son amigos, pero por cómo es ella trabajando, ya tuvieron varias controversias".