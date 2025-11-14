Los dos tips que son tendencia para que el maquillaje dure más tiempo en verano

Los dos tips para que el maquillaje dure más tiempo en verano.

Cuando llega el calor, el maquillaje se pone a prueba ya que la humedad acelera la aparición de brillos, la base se oxida y hasta el look más prolijo puede desvanecerse en cuestión de minutos. Sin embargo, mantener el make up intacto durante horas es posible con dos pasos simples que hoy son furor entre maquilladores y especialistas en skin care: el primer y los polvos matificantes.

Las dos claves para tener un maquillaje duradero los días de calor

Una de las principales estrategias es prepararl la piel. Lo cierto es que el primer no hace magia, pero sí cumple una función elemental ya que crea una superficie más pareja que mejora la adherencia de la base y suaviza poros y líneas finas. Además, las fórmulas con ácido hialurónico o ingredientes hidratantes evitan que la piel se reseque y ayudan a lograr un acabado uniforme incluso con altas temperaturas. Es el escudo principal contra el calor.

Luego, hay que acudir a los polvos matificantes. Este es sin dudas el sello que evita que el make up se derrita. Luego de la base, los polvos matificantes actúan como fijadores y reguladores del sebo. Sellan la fórmula, absorben el exceso de brillo y mantienen estable la textura del maquillaje por más tiempo. En verano se vuelven indispensables, ya que funcionan como ese “último filtro” que evita que la piel se derrita cuando sube la humedad.

El primer empareja la superficie de la piel y funciona como un método pre-base.

Cómo usar el primer y los polvos matificadores, paso a paso