Zaira Nara y un nuevo escándalo en puerta: "Se lo conté a Wanda"

Zaira Nara volvió a quedar en el centro de la polémica cuando recordaron su escandalosa separación de Diego Forlán, un mes antes de casarse.

Luis Ventura volvió a traer al centro de la escena la escandalosa separación de Zaira Nara y Diego Forlán, que ocurrió hace ya casi 10 años. El periodista no solo recordó aquella insólita situación sino que dio un dato que era desconocido hasta el momento y que ayudó a que el ex futbolista y la modelo rompieran su relación a solo un mes de pasar por el registro civil para casarse. "Vi un mensaje de WhatsApp que no me gustó. Se lo conté a Wanda", había contado Zaira Nara públicamente en el 2017.

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue trayendo mucha cola. Claro que no se trata de la única ruptura mediática de la farándula, y en Polémica en el bar hicieron un repaso por algunas de las más recordadas, como la de Susana Giménez y Huberto Roviralta, o la de Moria Casán y Luis Vadalá. Dentro de estas, Flavio Azzaro recordó una que no habían mencionado sus compañeros de piso: la separación de Zaira Nara y Diego Forlán. La versión que más circuló en aquel momento fue que el ex futbolista le habría pedido a la modelo que firmara un acuerdo prenupcial, algo que no le gustó nada a la hermana de Wanda.

Sin embargo, en el 2017, Zaira Nara dio su propia versión de los hechos que desembocaron en la ruptura solo un mes antes de que pasaran por el registro civil para casarse. "Estaba en Miami de vacaciones y vi un mensaje de WhatsApp que no me gustó, sobre una fiestita (una despedida de soltero). Se lo conté a Wanda y le dije que no me casaba", reveló la modelo cuando conducía Morfi, todos a la mesa (Telefe) mientras entrevistaba a la misma Wanda Nara. "Lo acompañé a Uruguay, le dejé el anillo, me volví a Buenos Aires y nunca más me vio", agregó Zaira en aquel momento.

La nueva hipótesis de Luis Ventura

Por su parte, Luis Ventura reveló un dato que también ayudó a que Zaira y Forlán se separaran. "Hubo un incidente aduanero con siete motores de lancha", introdujo de forma un tanto misteriosa el presidente de APTRA, que agregó que quien se lo contó había sido el mismo ex futbolista en un almuerzo junto con su padre. Ventura dio más detalles: volviendo de un viaje del exterior y al pasar por la aduana, le dijeron a Forlán que tenía que pagar 35 mil dólares por unos motores de lancha que tenía entre sus pertenencias.

"¿Cómo motores para lancha si yo tengo la valija...?", habría replicado sorprendido el ex jugador uruguayo. "Había cinco o siete motores desarmados para el padre de Wanda y Zaira", agregó Ventura, que luego reprodujo el diálogo que se dio entre Forlán y Zaira Nara. En él, el ex deportista preguntó para quién eran los motores. "Para papá", fue la respuesta de Zaira. El propio Mariano Iúdica confirmó la versión, aunque descartó que ese haya sido el motivo por el que se separaron.