Zaira Nara rompió el silencio sobre su relación con Paula Chaves: "Segundo plano"

La hermana menor de Wanda Nara habló tras ponerse de novio con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves. Zaira Nara contó cómo es su actual vínculo con su amiga.

Zaira Nara habló sobre su vínculo con Paula Chaves tras su noviazgo con Facundo Pieres, ex de la esposa de Pedro Alfonso. Las modelos son íntimas amigas desde hace años y este episodio generó confusión en el público pero la hermana de Wanda Nara reveló cómo es su actual relación con su colega.

La exesposa de Jakov Von Plessen fue consultada por el cronista de Socios del Espectáculo si su vínculo con Pieres se trataba de un amor de verano y ella bromeó: "En marzo te cuento", por lo que pareció quitarle seriedad a su relación con el polista. Además, la joven habló de su vínculo con Mery del Cerro, miembro del grupo de amigas que integran con Chaves, y resaltó: "Con Mery compartí la misma mesa y está todo más que bien. Me parece que no hay un problema ahí".

"Soy la madrina de Filipa. Debería ir a Carlos Paz a visitarlos. Tal vez me hago un hueco después de esta temporada acá. Claramente cuando hay una amistad tan profunda, me parece que hay cosas que están en un segundo plano", comentó Nara en alusión a su vínculo con Paula Chaves, quien salió con Pieres entre 2008 y 2010.

La propia Paula Chaves habló sobre esta situación hace algunos días en Intrusos y expresó: "Está todo bien, de verdad, hablamos hace dos días, tenemos una relación hace muchos años, es la madrina de Filipa (su hija menor), está todo bien, ya nos vamos a ir acomodando. Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta y no son temas míos en realidad entonces como que prefiero no opinar".

"Está todo bien, no quiero decir nada porque después me hace mal, no siento que sea un tema mío ni que tenga que opinar de esto", concluyó su descargo la exparticipante de Bailando por un sueño.

Fuertes críticas de Carmen Barbieri a Zaira Nara por su noviazgo con Pieres

"Yo no saldría con el ex de una amiga. No, no. Dios no castiga, pero ojalá que la vida no me castigue porque uno se enamora y el amor no lo podés frenar. A mí nunca me pasó, ni quiero que me pase. Me parece un espanto. Un espanto. Perdón, soy antigua", enunció la celebridad de televisión en el ciclo Mañanísima, que lleva adelante en Ciudad Magazine todas las mañanas.