Zaira Nara reveló la desconocida verdad de su alejamiento de Paula Chaves por Facundo Pieres: "Me dijo que sí"

La hermana menor de Wanda Nara contó la verdad de su alejamiento de su amiga. Paula Chaves y Zaira se distanciaron después del noviazgo de la segunda con Facundo Pieres.

Zaira Nara y Paula Chaves protagonizan uno de los conflictos mediáticos del año por su alejamiento después de años de una estrecha amistad. La hermana menor de Wanda comenzó a salir con el polista Facundo Pieres, ex de Chaves, y eso generó una distancia entre las modelos y una explosión en los programas de chimentos. Zaira decidió contar la verdad de esa situación después de meses de especulaciones.

Las conductoras de televisión se han pronunciado sobre su amistad y su reciente alejamiento en diversas ocasiones en los últimos meses pero nunca habían hablado con tanta claridad como lo hizo ahora Nara. Después de ser criticada por falta de lealtad hacia su mejor amiga, Zaira se defendió con un dato que Chaves no había dado en sus declaraciones.

"Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje", comentó Nara en diálogo con el notero de LAM. Y agregó: "Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono".

La expresentadora de Morfi, Todos a la Mesa contó que a la primera persona que le preguntó por su aprobación fue a Chaves. "Si ella me dice ‘boluda, para mi cero, dale para adelante’. Yo le doy para adelante. Si me dice ‘ahi no mires’, no miro. Si salí con él fue porque ella me dijo que sí. Y también si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser. A mi me importan mucho mis amistades, si le hace mal, es importante para mí", explicó.

Qué dijo Paula Chaves de su relación con Zaira Nara

"La vida misma. Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona", había soltado Chaves en una de sus historias de Insatgram", en alusión a que Zaira es madrina de su hija menor, Filipa. Y agregó: “Está todo bien. Pero nuestros no están más en la misma sintonía".