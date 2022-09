Zaira Nara mandó al frente a Wanda por error: "Me quiero morir"

Zaira Nara habló sobre los rumores de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi y su respuesta la dejó en evidencia.

Zaira Nara fue interrogada por los periodistas de LAM (América TV) acerca de los rumores de romance de su hermana Wanda Nara con L-Gante y las versiones de separación con Mauro Icardi. Aunque la conductora intentó esquivar las preguntas, un detalle la hizo pisar el palito y los rumores de divorcio con Icardi se intensificaron todavía más.

Durante septiembre de 2022, se rumoreó que Wanda e Icardi estaban atravesando una crisis definitiva. Paralelamente, salió a la luz que la empresaria estuvo en una fiesta bailando con L-Gante muy de cerca, lo cual despertó sospechas de un posible romance. En medio de toda esta incertidumbre, Zaira soltó un comentario que dejó a su hermana en evidencia.

"¿Está de novia con L-Gante?", le preguntó Ángel de Brito a la conductora. "Nooo, déjense de joder, chicos. Con Wanda nos gusta bailar la música de L-Gante. ¿Quién dijo eso?", contestó Nara. El movilero intervino y le preguntó: "No es su tipo de hombre, sacando el tema de la música, ¿no?".

"No sé, la verdad ni idea... O sea, nunca hablamos de eso. Ella está casada, cuando uno está en pareja no hablás tanto sobre tu tipo de hombre", respondió la presentadora de televisión. Fue entonces cuando Andrea Taboada le hizo una pregunta contundente que desconcertó a Zaira por completo: "Pero no está soltera, tu hermana... Lo primero que tenés que decirnos es, ¿está separada?".

"Nooo, no. No... Bah, no sé, chicos. No tengo ni idea", contestó Zaira con una sonrisa incómoda. "¡Ahhh!", exclamaron todos los periodista de LAM al mismo tiempo. "¿No o no sé? Son respuestas distintas, ¿está separada?", repreguntó De Brito. "No, no me quiero meter en la vida de mi hermana, punto", sumó Zaira.

"Entonces hay algo, porque sino me dirías que está todo bien. Me gusta esta Zaira, siempre sacás títulos", le dijo Yanina Latorre. En respuesta, Zaira explicó que estaba demasiado cansada como para responder preguntas. "Sí, ya sabemos. A esta hora te agarramos cansada y vas largando", sumó la panelista, y la mediática admitió con absoluta sinceridad, mientras se tapaba la cara: "Ay, sí. Me quiero morir, boluda". Hasta ahora, ni Wanda ni el futbolista dieron declaraciones al respecto.

Qué pasa entre Wanda Nara y L-Gante

Tras los rumores de crisis con Mauro Icardi, salió a la luz un rumor de que L-Gante y Wanda compartieron una fiesta juntos en la que se los vio muy cerca. De acuerdo con la información que compartió Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece), el creador de la cumbia 420 y la mediática "están cada vez más cerca" y tienen "una amistad muy profunda".

"Wanda Nara está cada día más cerca de alguien a quien conoce hace tiempo. La relación no fue expuesta públicamente, pero han tenido algún ida y vuelta en redes sociales y se han bancado mutuamente", comenzó la panelista. Y destacó que según le contaron, L-Gante "está muy interesado en ella" y tuvieron varios momentos de acercamientos físicos durante la noche. "Compartieron una fiesta súper bien, pero no se besaron. No se vio algo públicamente, pero llamó la atención. Era una fiesta privada, pero había mucha gente", cerró la panelista.