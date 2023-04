Yanina Latorre volvió a destrozar a Estefi Berardi por el escándalo con Fede Bal: "Me gustaría mostrar el videito"

Latorre apuntó contra su compañera de LAM con fuertes tuits. Berardi aseguró en reiteradas oportunidades que los chats que la relacionaban con Fede Bal eran falsos

Yanina Latorre revivió "El Lavarropas Gate", el escándalo que destapó los particulares detalles de la separación de Federico Bal hace unos meses y puso en vilo al mundo del espectáculo. Esta tarde la panelista de LAM recordó lo sucedido y "prendió fuego" a su compañera Estefi Berardi: "Me gustaría mostrar el videito".

Todo comenzó hace varias semana cuando Sofia Aldrey descubrió las infidelidades de Bal al notar, gracias al WiFi, que el actor ponía ropa a lavar a las 3 de la mañana. Luego entró a su computadora y vio decenas de chats que el artista tenía con otras mujeres, entre las que supuestamente se encontraba Berardi.

En ese entonces, la periodista aseguró que los chats eran falsos y le inició Iniciarle acciones legales a la ex del hijo de Carmen Barbieri. Además, Marcela Tauro, que mostró las conversaciones en Intrusos, recibió una carta documento de parte de su colega.

Sin embargo, Latorre sostuvo en reiteradas oportunidades que tenía los famosos chats en su poder, ya que Aldrey fue quien se los envió. No solo el de Berardi, sino el de varias famosas que la panelista de LAM aún no sacó a la luz.

Esto provocó un enfrentamiento entre las compañeras de Angel de Brito, incluso la esposa de Diego Latorre le dijo varias veces en la cara a Estefi que era una mentirosa. A pesar de esto, la joven siguió negando la veracidad de las conversaciones.

Yanina Latorre volvió a apuntar contra Estefi Berardi

Ahora, los seguidores de Twitter Berardi le jugaron una mala pasada y le recordaron el episodio de los chats. "Estefi pide que pasen un auto (audio) PRIVADO de Alfa, pero después te hace juicio por los chats hablando del cul... que le dio Bal, qué contradictoria #lam #LAM @estefiberardi @AngeldebritoOk", escribió un usuario y la panelista le salió al cruce: "La persona a la que le llegó el audio aceptó pasarlo. Es dueña de la charla porque a ella se lo enviaron. Burro".

De inmediato, un seguidor la cuestionó: "¡O sea @yanilatorre podría pasar los chats de Bal y tuyos porque se lo mandaron y es DUEÑA! #LAM". "Jajajjaajajajajajajaajaj 'dueña'", acotó Latorre, que aprovechó la oportunidad.

"Te acaba de habilitar a mostrar sus chats", aseguró un seguidor y Latorre volvió a apuntar contra su compañera: "Igual solo me gustaría mostrar el videito que demuestra que no es trucho. Y podés creer qee solo le hizo demanda a Sofi…un horror. No le hizo nada a Tauro, ni al canal como amenazó. DENUNCIÓ A LA VÍCTIMA".

"Le cuesta mucho el tema de la expresión. Poco vocabulario. Poca locuacidad…salvo cuando le escriben los tuits. Pero ya nos aclaró que su negocio es otro jaja", subryó Yanina en otro tuit.