Sofía Aldrey compartió la foto menos pensada tras el conflicto con Fede Bal

La exnovia de Fede Bal se pronunció en sus redes sociales después del escándalo por las infidelidades. Sofía Aldrey demostró cuál es su actitud en medio de este conflicto.

Sofía Aldrey causó sorpresa en todos sus seguidores de Instagram cuando hizo una publicación que nadie esperaba tras el picante momento mediático que vive por las infidelidades de Fede Bal. Yanina Latorre expuso chats privados del actor en los que se demostró que estuvo con otras personas cuando aún estaba en pareja con la joven.

La expareja del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se mostró algo indiferente a la gran cantidad de rumores y especulaciones que hay alrededor de lo que fue su relación con el artista y reveló cómo atraviesa este momento de una manera indirecta. Aldrey posteó una foto en el feed de su Instagram que les dejó en claro a los usuarios cuál es su estado de ánimo en esta situación.

Sofía Aldrey compartió una foto desde una paradisíaca playa, con su rostro sonriente y una serie de emoticones alusivos al mar en el pie de foto. De esa manera, la joven dejó en claro que está muy tranquila con la manera en que actuó en su relación con Bal, de quien se separó por sus múltiples infidelidades.

Aldrey compartió en sus redes un texto titulado Venganza, de Patricia Faur, claramente dedicado a Bal. "No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia", comienza el descargo.

"Y necesitás sacarte la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan. No, estas cosas pasan cuando estás con manipuladoras, narcisistas y psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa", continúa el texto que publicó en una historia. Y cierra: "Porque no lo atendiste porque no tenías ganas de tener sexo, porque el embarazo te dejó unos kilos de más, o porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos que estuvieron separados".

El descargo de Carmen Barbieri tras lo sucedido

"Ustedes dicen que yo sabía todo, pero no. La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en la vida de él. Mi hijo es un hombre", se defendió de las acusaciones la mamá de Fede Bal. Y cerró: "No me meto en su vida privada, prefiero que hablen los protagonistas... Si él me cuenta, yo escucho y no cuento. Pero yo sospechaba, porque fui a verlo y no estaba Sofi".