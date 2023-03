Fede Bal contó la verdad sobre los chats con Estefi Berardi: "No hay que negar"

El hijo de Carmen Barbieri habló sobre los rumores de amorío con Estefi Berardi. Fede Bal volvió a referirse al escándalo que protagonizó en el verano.

Fede Bal habló sobre los rumores de romance con Estefi Berardi que se viralizaron después de los supuestos chats entre él y la panelista. El actor de Kinky Boots recordó el escándalo que lo envolvió durante el verano después de que se conociera que le había sido infiel a Sofía Aldrey.

"No puedo decir mucho más porque me parece que ya se dijo todo. No hay que negar ni desmentir. A Estefi solo la conozco de trabajo, es una mujer que trabaja con mi madre y tengo un buen vínculo. Siempre tuve un buen vínculo con ella del medio", comenzó su descargo el exparticipante de Bailando por un Sueño. Y sumó: "Yo con Estefi tengo la mejor onda y ya hablamos. Cómo no voy a hablar después de todo lo que se dijo. Está todo bien".

Bal recordó que Berardi es compañera de trabajo de su madre en el ciclo Mañanísima, por lo que ha tenido contacto con ella en algunas ocasiones: "No tengo nada que aclarar, me parece. Es una mujer que conozco del medio, vino un fin de semana (en el verano a mi casa de Carlos Paz) junto con Pampito. Estaba mi vieja. Estaban todos en casa".

Carmen Barbieri, sobre la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

"¿No sabén cómo sufrí y sufro esta separación? Era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba en su enfermedad, en su felicidad, en la muerte del padre, en todo. Estoy muy agradecida a ella y a su familia", comenzó su descargo la capocómica en el ciclo que conduce todas las mañanas por Ciudad Magazine. Y sumó: "Pero las cosas que quisiera decirle en privado se la tengo que decir cara a cara, porque no puedo mandar nada grabado. No quisiera que salga al aire lo que tengo para decirle. No es nada malo, porque la amo, pero no quisiera. Fede está muy triste. Él empezó una relación tan linda con Sofi, pero a ella le tocaron vivir muchas cosas jodidas. Yo le dije a Fede, cuando empezaron a salir y los veía tan bien: 'Lo único que te voy a pedir Federico es que Sofi no derrame ni una lagrima por vos".

Carmen aseguró que ama a su hijo pero aún así se mostró enojada por la actitud que el joven tuvo con quien fue su pareja. "Sofía no merecía ni una lágrima causada por Federico. Lamentablemente pasó. Por eso mi hijo está tan triste", cerró.