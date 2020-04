Yanina Latorre sorprendió con una inesperada anécdota de acoso sexual que la tuvo como víctima. "Pasé la peor noche de mi vida. Pensé que esa noche me iban a violar", reveló. La panelista vivió en carne propia el machismo en el fútbol y confesó que lamenta haber sido tan oprimida por Diego Latorre, su marido en ese entonces.

“Lo cuento, total prescribió”, arrancó, al aire de Los ángeles de la mañana, atajándose. "Estábamos en Mar del Plata para un clásico de verano (Boca-River) Diego estaba concentrado en un lugar que se llamaba Manantiales. Y yo estaba, desde hacía unos días, en un hotel a cinco cuadras. Con el perro. Siempre que el concentraba, tenía que quedarme en el hotel sola, como una tarada. Así era la vida”, explicó, afirmando que "es como un pecado ir al hotel donde está alojado tu marido porque la mujer tiene que estar sometida y cerca, pero nunca tan cerca".

Y siguió: Esa noche yo estaba en el Sheraton de Mar del Plata. No sé si se acuerdan pero está el lobby y todas las habitaciones son balconeadas, y dan para abajo. O sea que desde el balcón podes ver todos los pisos. Al día siguiente, bajo a la pileta. Cuando termina mi tiempo de pileta, me subo al ascensor con mi vestido Dolce & Gabbana transparente, entangada".

A continuación, relató lo peor. "Salgo del ascensor y me encuentro con una concentración del equipo contrario al de Diego. Me dijeron “te voy a dar”, “te voy a chupar”. Eran tipos que me conocían. Yo caminé con la cabeza gacha, estaba toda transpirada. Pasé la peor noche de mi vida. Pensé que esa noche me iban a violar. A las tres de la mañana me agarró un brote psiquiátrico por la cantidad de acoso que recibí. Me golpeaban la puerta, me gritaban. A las cuatro de la madrugada, el utilero me ayudó a que se calmen", confesó la mediática, frente a todos sus colegas del magazine.

Para rematar la anécdota, Latorre contó que, tras la pesadilla sufrida la noche anterior, al otro día se encontró con Graciela Alfano, en el mismo hotel, con una joven promesa del fútbol. "Habían pasado la noche juntos, no voy a dar nombres". Se sospecha que esa figura pueda haber sido Diego Maradona.