Yanina Latorre reveló el secreto más guardado de Analía Franchín: "Se operaba"

La panelista deschavó a su ex compañera de trabajo y contó un hábito que tenía en relación a la estética.

Yanina Latorre hizo una impactante revelación sobre una ex panelista de Los Ángeles de la Mañana, al referirse a los retoques estéticos que la celebridad hacía en su rostro cada fin de semana. La esposa de Diego Latorre dio nombre y apellido de la figura en cuestión y además contó algunas intervenciones que hizo en su cuerpo.

"Yo me saqué las bolsas gracias a Nequi. Te debo la vida, al final te tengo que querer. Me mandó a un médico que me dio una inyección que me las borró. Es lo mejor que hizo", comenzó la angelita, en medio de una entrevista a Nequi Galotti, quien fue parte de LAM hace años y con quien ha tenido fuertes peleas al aire.

Acto seguido, la madre de Lola Latorre hizo referencia a una de las panelistas que formaron parte del ciclo conducido por Ángel de Brito en los inicios, Analía Franchín: "Se operaba todos los viernes, tenía como una obsesión. Ella se iba de acá, la operaban y el lunes volvía. Estaba loca”.

"¿Sabés lo que hacía? Va, se opera en el consultorio y sigue sin anestesia. Y el lunes venía con moretones y se maquillaba. Era muy divertida", cerró la angelita sobre Franchín, quien ahora forma parte del programa que compíte en la misma franja horaria con LAM, Flor de Equipo.

Yanina Latorre sobre cómo toma las críticas de su esposo

En diálogo con María Laura Santillán, Yanina Latorre se expresó sobre cuánto dejaron de importarle los comentarios de Diego en cuanto a su desempeño como panelista: "Al principio le daba bola y ahora no. Me convertí en un ser que hace lo que se le canta. Siempre fui muy educada, siempre hice lo que quisieron mi mamá y mi papá. Fui al colegio, era buena alumna, me tenía que recibir de 800 carreras".

"Todos los mandatos y los hice, los disfruté. Y un día, como a los 40, dije: voy a hacer lo que tenga ganas. Y ahí empecé a hacer lo que realmente tenía ganas. Al principio le daba bola a Diego cuando me retaba. Y ahora no: lo bloqueo en WhatsApp. Cuando no me gusta lo que me dice, lo bloqueo. Atrevido (risas). Es difícil decirme algo. Y tengo un carácter muy particular. Si yo estoy convencida de lo que dije e hice, ya está. Yo digo algo, bueno o malo, las balas vienen a mí. Mi marido es muy políticamente correcto, muy educado, no le gusta el qué dirán", cerró la panelista.