Yanina Latorre explotó de bronca y le dijo de todo a una mujer: "Pelotuda resentida"

La panelista de televisión fue letal al defender a su hija Lola. Yanina Latorre volvió a mostrar su espíritu confrontativo.

Yanina Latorre es una de las figuras más picantes de la farándula argentina; desde su aparición en los medios hace más de una década marcó un diferencial por su impronta confrontativa que mantuvo hasta la actualidad. La panelista de LAM fue noticia debido a un fuerte cruce que tuvo con una desconocida debido a una crítica a su hija Lola, actual participante de Bailando por un sueño 2023 en América TV.

Latorre hija ha participado en anteriores ediciones del Bailando y Cantando y la llegada del reality show de Marcelo Tinelli al canal de Daniel Vila también la tiene como figura. Si bien muchos destacaron las habilidades dancísticas de la hija del futbolista Diego Latorre en el certamen, algunos se quejaron por la falta de carisma y presencia escénica de Lola y Yanina no dudó en salir a defender a la celebridad de 22 años.

“¡Qué lástima que no pudo esperar como todos los participantes! ¡Papá tuvo que pedir algo! Como baila muy bien, carisma es lo que no tiene. Como artista será una excelente abogada”, criticó sin tapujos la cuenta de Twitter Maru47rosario como comentario a una publicación de la cuenta oficial de LAM. Acto seguido, Yanina Latorre se sacó y decidió responderle con agravios: “Jajajaajajajajaajajajajajajaajajajajaja qué mina pelotuda y resentida, seguí mirándonos en la tele”.

Fuerte crítica de Yanina Latorre a Nati Jota y Leticia Siciliani

La panelista de TV reaccionó en su programa de radio en El Observador ante el ciclo que Nati Jota y Leticia Siciliani llevan adelante en Olga, el canal de streaming de Migue Granados. “Me puse a escuchar un rato a Nati J, yo creo que esta chica es el monumento al no talento. Leticia es divina, tiene contenido, pero basaron un streaming en la homosexualidad de Leticia, me parece patético para el año 2023", despotricó sin escrúpulos Yanina. Y cerró: “Vos no podés basar un streaming en que sos torta, ya sabemos que sos torta, avancemos que estamos en el año 2023 y no importa el género, no hay que discriminar, no bases el streaming en cómo chupás concha”.

Latorre continuó con fuertes críticas a Nati Jota y pronunció: “Se hace la bisexual, que no sé si es bisexual o no... Ella se fue de Luzu porque ya era incómodo escucharla, porque solamente cuenta las pi... que se comió el fin de semana en la Bresh, pero con lujo de detalles". Y cerró: "Mirá que a mí que no me molesta hablar de esas cosas, la escuchás y decís ya está, apaguemos”.