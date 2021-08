Yanina Latorre enfurecida y más anti protocolo que nunca: “No pago”

La panelista de televisión habló sobre la multa que recibió Maru Botana y defendió su desobediencia.

Yanina Latorre se expresó hace algunas horas sobre la multa que recibió la cocinera Maru Botana por no haber cumplido con el protocolo obligatorio en su regreso al país. En su descargo, la panelista de El Trece aseguró que no pagaría al estado si estuviera en el lugar de la pastelera y lanzó comentarios de odio hacia el gobierno nacional.

“Yo si soy Maru, no pago los cuatro palos. Me voy a mi casa y no voy al hotel. ¿Por qué Maru Botana tiene que ir a un hotel a hacer una cuarentena si esta gente se caga en nosotros? La gente es boba”, comenzó su discurso la esposa de Diego Latorre, en alusión a los 4.3 millones de pesos que Botana tendría que pagar al estado bonaerense por no haber acudido a un hotel tras su llegada a Argentina. “Si yo estoy en Ezeiza hoy les digo que se vayan a sus casas. ¿Por qué voy a pagar 100.000 pesos en un hotel?”, continuó.

Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, según informó Infobae, aseveraron: “Al regresar al país se fue a su casa. Cuando la fueron a buscar argumentó que en el aeropuerto le dijeron que se podía ir a la casa. Hizo un descargo pero no quiere ir a hotel”. Mientras que el relato de la familia aseguran que desde que arribaron a Argentina no salieron de su domicilio.

Hace algunos días, cuando se había quedado varada en Francia, Botana manifestó en una entrevista radial su incomodidad por no poder regresar a su país. “Es triste que no puedas volver a tu país. Es insólito que pase esto, pero hay que vivirlo. Yo soy apolítica y siento que es muy difícil gobernar el país, pero hay muchas cosas que son muy especiales y raras”, explicó y dejó en claro que, antes de emprender su viaje, no previó que podría sucederle algo así, como sucede en gran parte del mundo a quienes viajan.

Pelea de décadas

Con su defensa, Yanina Latorre dejó atónitos a todos los televidentes, ya que está peleada a muerte desde hace treinta años con Maru Botana. Según relata Latorre, ambas son de Belgrano y estaban en el mismo grupo de amigas en su juventud. Un día la cocinera las invitó a tomar el té y había preparado un lemon pie. “¿Cómo hacés para comer tanto y no engordar? Vos sos anoréxica”, le habría dicho la conductora de programas de cocina a la columnista de Polino Auténtico, lo que generó un quiebre irremediable en su vínculo.