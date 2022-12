Wanda Nara y L-Gante se mostraron a los besos en un boliche: la foto

Se filtró una foto de Wanda Nara y L-Gante besándose en un boliche. ¿Romance confirmado?

Wanda Nara y L-Gante ya no ocultan su amor: fueron vistos a los besos en un boliche y ni siquiera les importó que las personas a su alrededor les tomaran fotografías.

Esta no es la primera vez que Wanda y el creador de la cumbia 420 salen de fiesta juntos, pero nunca antes lo habían compartido ellos mismos en sus redes sociales. Esta vez, Elián Valenzuela publicó una selfie en la que aparece besándole el cachete a Wanda, como un claro gesto de blanquear su vínculo.

Como si eso fuera poco, el cantante escribió junto a la imagen y un emoji de un corazón rojo: "Linda, linda, linda". Sin embargo, la empresaria no reposteó la imagen en su cuenta de Instagram, probablemente porque aún no tiene intenciones de confirmar su relación. Por otro lado, en aquella fiesta también estuvo presente Camila Homs, la exesposa de Rodrigo de Paul, quien posó junto a los dos en varias fotos.

Historia de Instagram subida por L-Gante junto a Wanda Nara.

Revelan detalles sobre el vínculo entre Wanda Nara y L-Gante

Según trascendió, Wanda Nara estaría ansiosa por confirmar su relación por L-Gante pero todavía no lo hace por Mauro Icardi. “Mauro no acepta esta separación. Wanda lo que dice es 'yo quiero blanquear’, hablando de su relación con L-Gante. Acá, Yanina (Latorre) había contado que tuvieron el mejor sexo de su vida y que ese era un gancho fundamental en esta relación”, contó Ángel de Brito en LAM (América TV).

En este sentido, el conductor destacó que Wanda le dijo, con palabras que no podía repetir, "que tuvo relaciones con L-Gante como con nadie". "Esto no es algo que yo pienso, es algo que ella dijo. Dijo ‘yo quiero blanquear, no quiero esconderme más de la prensa ni disimular. Yo estoy separada y quiero hacer mi vida libre'”, cerró el conductor.

Por otro lado, también se dijo que Wanda les contó a sus amigas que la pasa muy bien con L-Gante en la intimidad. "Dice que hay mucha química. El ser humano disfruta dos veces, cuando vive la situación y cuando la cuenta. Esto va para largo, tienen buen sexo, hay pasión", detalló Ariel Wolman en Nosotros a la Mañana (El Trece).

Semanas atrás, Yanina había contado que desde el entorno de Wanda dicen que la empresaria "no está enamorada de Mauro Icardi". "Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar, tremenda, que solamente se la conté a Ángel (de Brito). Le hizo el amor como nadie en su vida ¿Viste cuando se le dan vuelta los ojitos?", aseguró la "angelita".