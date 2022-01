Wanda Nara rompió el silencio tras el escándalo con Jujuy Jiménez: "Le escribí"

La celebridad le respondió a un admirador de sus redes y reveló que habló con su colega por sus supuestos likes a su novio.

Wanda Nara habló por primera vez sobre el escándalo mediático en que se vio envuelta, tras sus likes a Bautista Bello, novio de la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez. Después de haber sido acusada como la posible tercera en discordia en la relación de la conductora de TV y su pareja, la esposa de Mauro Icardi reveló que habló directamente con Jiménez y dio detalles exhaustivos sobre su conversación.

"Apenas leí eso le escribí a Sofi porque tenemos la mejor y porque prefiero aclarar siempre", comentó la empresaria de redes, en referencia a su accionar ni bien se dio cuenta de que estaba en un embrollo y el conflicto mediático cada vez crecía más. En medio de una sección de preguntas y respuestas con sus admiradores en sus historias de Instagram, la hermana mayor de Zaira Nara aseguró que sus "me gusta" a Bautista Bello nunca habrían existido.

A pesar de que Nara niega haber likeado publicaciones del novio de "Jujuy", tanto la modelo como el periodista Rodrigo Lussich, quien hizo que el escándalo tomara relevancia al contarlo en Intrusos, aseguraron que los likes existieron. De hecho, la modelo relató cómo fue el momento en que a Bello le llegaron las notificaciones que indicaban que Wanda había interactuado con su cuenta.

"En su momento nos sorprendió. Yo no sé ahora cómo saltó todo, pero en realidad esto fue en diciembre cuando yo estaba en Jujuy", explicó Jujuy, en diálogo con la panelista Karina Iavícoli, y luego ofreció aún más detalles de cuál fue su reacción y la de su pareja ante los "me gusta" de Wanda. "A Bauti le llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada. Me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, ‘qué raro?".

Wanda Nara tiene más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Lejos de significar un problema para la pareja, Sofía dejó en claro que ella y Bello se divirtieron al recibir la sorpresa de los likes de Wanda, en medio del escándalo con "La China" Suárez y Mauro Icardi. "Pero quedó ahí, nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situación. No entendíamos bien qué onda, pero no se conocen", cerró la

