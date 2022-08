Wanda Nara, camino a ser "persona no grata" en Uruguay: "No sos bienvenida"

Wanda Nara sigue en guerra conta Carmen Cisnero, su exempleada doméstica, quien la denunció por una supuesta falta de pago, por maltrato laboral y que incluso filtró un audio privado que le había enviado la empresaria meses atrás. En medio de esta polémica, Nara recibió otra noticia desalentadora: que están por declararla "persona no grata" en Uruguay.

Esta polémica entre Wanda y Carmen trascendió no solo en Argentina sino también en otros países como en Uruguay, en donde una agrupación de empleadas domésticas se unió en favor de Carmen para demostrarle su apoyo. Es por esto que están en lucha para declarar a la mediática como "persona no grata" en su país.

Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live, compartió un comunicado emitido por la líder de esta agrupación. "Mi nombre es Rosa Fuentes y queremos hacerte llegar con otros compañeros la indignación que tenemos al ver el maltrato de Wanda Nara hacia Carmen. Ella hace alarde de toda la plata que tiene y sus negocios pero no paga", le comunicó una mujer mediante una nota de voz.

"Nosotras, las trabajadoras domésticas uruguayas, queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Wanda Nara. Esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo", comienza diciendo la carta que emitieron.

Y cierra: "Exigimos que la señora sea persona no grata en Uruguay, no se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, concluye el comunicado. Hasta ahora, la empresaria no se manifestó al respecto pero dejó en claro que iniciará acciones legales.

El comunicado de Wanda Nara para su exempleada

Entre todas las acusaciones que Carmen hizo contra Wanda, una de ellas era que la empresaria y Mauro Icardi la habían retenido en su casa de Italia y que ni siquiera tenía los papeles para salir del país. Nara refutó esto y compartió chats privados entre ambas y fotos de su pasaporte que prueban que la mujer no dijo la verdad.

"Para ir terminando con tanta pavada y darle tanta prensa a esta señora y a todo su entorno, que por lo visto les encanta tener ‘dos segundos’ de fama, acá les voy a poner los documentos de la señora que según sus ‘amigas’ nunca tuvo, los cuáles tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos”, contó la empresaria en sus historias de Instagram.

“Aclarando también que le tramité un documento italiano para estar legalmente en Europa. Ya los dejé hablando demasiado, ahora hablemos con la verdad. Les dejo el documento italiano”, sumó. Y antes de despedirse, dejó en claro que esto no quedará así. "Es tan grande el dolor que va a sentir en algún momento que ojalá todos los que la rodean no desaparezcan. Paro este tema se termina en la Justicia", cerró.