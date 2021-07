Viviana Saccone denunció al padre de sus hijas por "violencia económica"

La información fue revelada en Los Ángeles de la Mañana y cuando fue consultada, Saccone fue tajante en su respuesta de que no iba a hablar del tema.

En las últimas horas se supo que Viviana Saccone denunció a su ex marido y padre de sus hijas adolescentes por "violencia económica", según revelaron en Los Ángeles de la Mañana. Si bien la pareja se separó en el 2008, la pandemia desató un reclamo legal por parte de la actriz en una discusión que vendría acarreando desde hace tiempo. Lo que también sorprendió fue la tajante reacción que tuvo Saccone ante la consulta de Maite Peñañori en la pista de La Academia de Showmatch: "No voy a decir ni una palabra de eso" .

En la emisión del miércoles pasado de Los Ángeles de la Mañana, Maite Peñoñori dio a conocer una denuncia que tramita en la Justicia desde noviembre pasado. Se trata de un reclamo legal que hizo Viviana Saccone por "violencia económica" contra el director teatral Federico Palazzo, su ex marido y padre de sus dos hijas adolescentes. Según reveló la angelita el reclamo de la participante de La Academia de Showmatch asciende a unos 90 mil pesos

"Desde que se separaron quien se hace cargo de la manutención de las chicas es ella, como le pasa a un montón de mujeres", afirmó Peñoñori sobre la denuncia de Saccone a su ex marido, de quien se separó en el 2008. Según explicó la abogada de la actriz, el reclamo legal se realizó en noviembre pasado debido a la poca oferta laboral que existió durante la pandemia para el rubro en el que se desempeña Saccone, lo que le hizo más difícil afrontar los gastos para mantener a sus dos hijas.

Después de que Saccone volviera a sorprender en la pista de La Academia de Showmatch, esta vez con el ritmo de reggaetón, Maite Peñoñori quiso confirmar la información que brindaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito. Primero hablaron del excelente desempeño que está teniendo la actriz en el certamen de El Trece, pero cuando la angelita mencionó el tema de la disputa legal, la cara de Saccone cambió por completo.

"No sé de dónde salió eso y no voy a decir ni una palabra de eso", respondió tajante la actriz. Insistente, la cronista explicó que era una información que querían chequear con ella, pero ante la nueva negativa de Saccone, Peñoñori le preguntó si era porque quería que el tema siguiera por la vía judicial y no mediatizarlo. "No voy a decir ni una palabra de eso", volvió a responder Viviana Saccone sin querer brindar más información ni su opinión al respecto.