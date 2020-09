La periodista Viviana Canosa insultó despiadadamente a Reynaldo Sietecase al aire de El Nueve. Lo hizo sobre el final de su programa del viernes, en vivo por Nada Personal. Tras entrevistar obsecuentemente a Patricia Bullrich y fomentar la anticuarentena y la meritocracia, la presentadora advirtió que su colega de Telefe cuestionó de forma sutil la charla que ella mantuvo con la ex ministra de Seguridad.

Instantes antes de terminar el programa, Viviana Canosa se tomó unos minutos para hablarle a Sietecase, insultarlo vilmente y enviar un mensaje a favor de la meritocracia y la anticuarentena: "Aguante la educación, aguante la meritocracia. Ojalá que la educación sea un tema central a partir de los próximos días. Que los chicos vuelvan a clases como sea, y al periodista que no me arroba y dice que le da cosa verme y escucharme con un nudo en la garganta, no seas chupabragetas flaco, estamos en una situación muy difícil del país. Tené huevos y arrobame. Lo que le pasa a la gente, me pasa a mí, no soy cagona como vos, Sietecase".

El tuit de Sietecase que provocó la furia de Viviana Canosa

Minutos antes del inexplicable insulto de Viviana Canosa hacia Reynaldo Sietecase, la conductora de El Nueve le atribuyó su furia a un comentario de su colega de Telefe en las redes sociales. Tras la entrevista en Nada Personal entre la presentadora mencionada y Patricia Bullrich, Sietecase afirmó: "Prender la tele me recuerda que hago bien en no hacerlo muy seguido. Canal 9: después de escuchar a Patricia Bullrich en un encendido alegato anticuarentena, una incisiva Viviana Canosa le dice ‘te escucho y tengo un nudo en la garganta, estoy muy conmovida'".

No es la primera vez que Viviana Canosa protagoniza un hecho bochornoso al aire de su programa. Y esta afirmación ya es válida si sólo tenemos en cuenta la última semana. Sin ir más lejos, hace pocos días se trepó a la mesa del estudio para bailar y explotar contra el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Viviana Canosa, sacada contra Martín Guzmán y trepada a la mesa de su programa

Viviana Canosa protagonizó un insólito momento al aire de Canal 9. La conductora de Nada personal inició su envío trepada a la mesa y explotando contra Martín Guzmán. La periodista se refirió al ministro de Economía de la República Argentina en sintonía con la operación troll que se generó luego de la frase "me pongo a sarasear hasta que esté" que lanzó el político mientras aguardaba que se resuelvan problemas técnicos en su presentación del Presupuesto 2021.

"Hola, hola, ¿cómo están? ¡Buenas noches! Bienvenidos a Nada personal. Bienvenidos a la 'sarasa' para todos y todas. ¡Que suene la música!", comenzó diciendo Canosa, mientras bailaba alrededor de sus compañeros para luego treparse a la mesa del estudio y continuar despotricando contra el ministro. Acto seguido, la conductora se refirió de forma despectiva a Pablo Caruso, panelista de su ciclo televisivo.

"Necesitamos futuro porque el presente está tremendo. Caruso, ¿cuánta 'sarasa' tirás hoy?", le consultó Canosa a su panelista. En tanto, el protagonista le respondió a Viviana y a Florencia Arietto, quien se encontraba presente en el estudio y aseguró que el periodista buscaba victimizarse: "No es justo que me digas eso. Me decís kirchnerista de una manera peyorativa, es un problema tuyo".

"Esto amerita que me suba a la mesa. Poneme la canción de Los Decadentes. Hoy estoy harta de todo lo que me tengo que fumar. Este pibe Guzmán", solicitó Canosa, quien se subió a la mesa de su programa al ritmo de Somos, la famosa canción llevada al mundo por Los Auténticos Decadentes. El episodio relatado en este artículo ocurrió en vivo. Sí, al aire de El Nueve.