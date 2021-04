Mala racha en el amor: Viviana Canosa se lamentó por estar soltera.

En un nuevo pase entre los macristas Viviana Canosa y Luis Novaresio, el periodista aprovechó para hablar de amor y preguntarle a su colega sobre su autoestima. La respuesta fue inesperada y demoledora, ya que la conductora de A24 confesó que no se gusta demasiado cuando se mira al espejo. "Cuando estoy caminando con poca ropa por la casa, me miro a los espejos y pienso 'que desperdicio. ¿Qué hago sola?'", reveló.

"¿Vos te das?", indagó Novaresio, a lo que Canosa, rápidamente, contestó: "No me estoy dando". "¿Y cuando te mirás al espejo?", insistió el periodista macrista, a lo que la conductora de Viviana con vos (A24) filtró: "Me miro mucho al espejo, pero hoy me falta motivación de todo. Me gustó y estoy en un gran momento, pero como para 'darme' no estoy. Me gusto con mis imperfecciones".

Siguiendo con su explicación, profundizó: "Cuando me veo en ropa interior, tirada en la cama o con un libro, me miro y digo: 'que desperdicio'. Cruzo las piernas, las levanto y digo: 'que desperdicio'. Y ahí es cuando miro el teléfono y digo 'será que en este momento tengo que apagar la luz y escuchar a Chopra".

"Te juro que los sábados a la noche, cuando estoy caminando con poca ropa por la casa, me miro a los espejos y pienso 'que desperdicio. ¿Qué hago sola?' (..) Mis imperfecciones me parecen sexys pero no tengo a nadie a quién llamar. Tampoco tengo la motivación, pero me estaría gustando", agregó, desmotivada por su soltería.

Tratando de llevar la conversación para Novaresio, Canosa le retrucó: "Vos andás con poca ropa". Sin entrar en demasiados detalles, el conductor del prime time de A24 respondió con un escueto: "Cada tanto". Tentada, Canosa siguió incomodando a su panel y disparó: "¿Hacés nudismo en tu casa Campolongo?". Colorado, el analista replicó: "Tengo un solo espejo en el baño". Y dio a entender que practica el nudismo "de la cintura para arriba". "Necesito la piel del otro. Más allá de lo otro (sexo). Necesito un abrazo", cerró Canosa, anhelando por televisión una conquista que la saque de la soltería.