Viviana Canosa impactó a todos con lo que se animó a decir de Javier Milei: "Fogoso"

Viviana Canosa habló sobre la relación de Javier Milei con Yuyito González.

Javier Milei y Yuyito González están de nuevo en el foco de los programas de espectáculos, tras el descargo de la exvedette en su regreso a la televisión. En ese sentido, la periodista Viviana Canosa fue consultada por la pareja presidencial nuevamente y ella fue tajante en su análisis.

Canosa volvió a la TV de aire con un ciclo que lleva su nombre en las tardes de El Trece y desde entonces tiene declaraciones públicas resonantes muy a menudo: las últimas fueron en alusión a la intimidad del mandatario libertario. Viviana se refirió al estudio de abogados que contrató González para demandar a aquellos que mientan sobre su vínculo con Javier Milei.

"Nosotros no tenemos nada en contra. Ella es la primera dama y tiene que entender el juego que jugamos. A mí también me critican y yo me defiendo, y si no quiero no lo hago. Además, siento que con Fátima Javier era un poco más fogoso", comentó Viviana Canosa en una charla con el cronista de Puro Show.

Canosa aseguró que sus declaraciones no son con mala intención, sino que tienen un tinte constructivo: "Pero no estamos diciendo nada mal: estamos diciendo, 'che, cerrá un poco más la boca', no da hacer publicidad de ropa interior con toda la mercadería, sos la primera dama. No la comparo con Juliana (Awada) porque fue la primera dama más linda que tuvimos, la única".

La reacción de Yanina Latorre al regreso de Yuyito González a la TV

"Ella está enojada, tiene un enojo conmigo porque no quiere que se hable de su programa. Ella dice que tiene un grupo de abogados que van a estar mirando a ver a quién puede demandar", comenzó Latorre. Y siguió: "Hay que decirle que está en pareja con el presidente de la Argentina y nosotros estamos ejerciendo nuestro laburo y estamos opinando. Y no podes arrancar un programa con dos muñequitos de madera, haciendo que chapan. No es una nena de 2 años".

Yanina continuó con su descargo y se refirió a lo que hizo González en su ciclo de TV: "Me parece deplorables esos muñequitos. ¿Hay algo más marginal que la novia del presidente tenga un programa que use únicamente para demostrar que está con él? Ella se levantó en vivo a Milei y mediatizó su vínculo, entonces bancate la que venga".

"Da poco serio. Ella debería estar mudita al lado del presidente, no con esas lentejuelas o haciendo canjes de bikinis. A mí me da vergüenza. Esto recorre el mundo. ¿Con qué seriedad te vas a recibir con Trump. A mi me da vergüenza ajena", continuó Latorre en alusión a Yuyito González y Milei.

La crítica de Viviana Canosa a Yuyito González por sus publicidades

"Salió un agente promotor que parece que le hace los canjes a Yuyito González, millonadas de canje a título de 'la primera dama'", comentó el notero, esperando la respuesta de Canosa. Por su parte, la locutora opinó: "No da. Juliana Awada no lo haría, ni Fátima lo haría. Se tiene que ocupar su marido de eso, o sea el Presidente no lo puede permitir, que su mujer esté haciendo canjes por el mundo, ni siquiera en el café de acá en la esquina. Si es la primera dama, el presidente tiene que ocuparse de ella, porque es lo que corresponde. Está bien, es gasolera, pero no podés ir a pedir un canje a una pizzería para clavarte una de fainá en Miami. Ante todo, dignidad".