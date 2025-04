Viviana Canosa contó todo de la interna de Milei y Macri: "Hinchado las pelotas"

Viviana Canosa habló de la relación entre Macri y Milei.

Viviana Canosa entrevistó a Mauricio Macri en su nuevo programa de El Trece y, días más tarde, se refirió a lo que percibió del expresidente en relación a su vínculo con Javier Milei y su entorno. La periodista reveló detalles de la interna que habría entre el actual mandatario y el presidente del PRO.

La conductora dialogó con C5N sobre su entrevista a Macri y aseguró que se sentía satisfecha por las declaraciones que pudo sacarle a Macri en la entrevista que le hizo. Al mismo tiempo, Viviana Canosa habló de la relación entre su entrevistado y Milei, y sostuvo: "Lo noté hinchado las pelotas de Karina Milei, de Santiago Caputo y no dice 'de Milei' porque es políticamente correcto".

"Creo que el tipo les tiró un re hueso y ahora no le dan ni una milanesa. Él banca a Toto Caputo, yo creo que no lo banco tanto porque ya tanta plata, dejémonos de pedir plata. Entiendo que lo que él quiere es que no vuelva el kirchnerismo y por eso no le puede tirar a Milei", continuó Canosa, quien hace unas semanas dialogó en una entrevista con El Destape. Y cerró: "Y Milei tampoco le tira tanto a él, es más la hermana, yo creo que a ella no se la fuma, a Santiago tampoco, le parece un maleducado, pero con Milei no se mete tanto".

Viviana Canosa.

La fuerte denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani

Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani de haberle robado cuando la cómica aún no era famosa y trabajaba como su peinadora personal. "Yo tenía un vestidor hermoso lleno de cosas muy valiosas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me iba desapareciendo, un montón de cosas que me iban desapareciendo. Usábamos mucho la cocina de casa porque yo, en el medio, necesitaba darme un baño y descansar. Y dejaba a mi equipo en mi casa para ir a Canal 9 todos juntos en mi auto", comenzó.

"Y yo, muchas veces, dejaba la puerta de mi cuarto abierta. Hasta que un día, abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani estaba robando plata de mi cartera, tironeando. Le pedí que se vaya de mi casa y me dije 'nunca voy a entender porque me estás robando'. Hasta me desaparecía comida del freezer", concluyó tajante la conductora.

El favor que Canosa le habría hecho a Lizy Tagliani

El día que falleció la madre de Lizy, Viviana la habría ayudado con un conflicto legal: "Me dice que tenía a la madre en una sala velatoria y no tenía el acta de defunción. Podía ir presa porque parecía que la había matado ella. Llamé a una persona de mucha confianza y le conté esto. Me preguntó por qué me metía en ese quilombo y le dije 'porque es mi amiga'. Le conseguí los médicos, gente de la obra social, todo. La llevaron a la casa y la volvieron a llevar a la casa velatoria. Le hice ese favor, le regalé muebles, le presté mi auto