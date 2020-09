El periodista de C5N Roberto Funes Ugarte fue agredido por una persona en Palermo durante un movil y debió intervenir la Policía de la Ciudad para evitar un ataque.

El cronista se encontraba realizando un movil por el Día de la Primavera cuando de imprevisto apareció un hombre canoso. Robertito pensó que quería aportar un testimonio y se acercó, pero la persona comenzó a increparlo y a acercarse a él de forma temeraria y sin barbijo.

"Le podemos pedir que se ponga el barbijo si es tan amable", pidió Funes Ugarte mientras efectivos de la Policía de la Ciudad aparecieron para contener al violento. Mientras el hombre seguía buscando la forma de atacarlo, el periodista le gritó: "¡Dejá de molesta!".

"No es el tema hoy. No se de qué hablas porque no me importa lo que decís ¿Se lo pueden llevar al señor para que deje de molestar?", reclamó Robertito. Entretanto, el hombre aseguró: "Te vamos a echar de la Ciudad. Ustedes no tienen que estar acá, tienen que estar en La Matanza".

"Lo más triste de todo es que está sin barbijo, insultando, espetando todo tipo de saliva", se quejó Funes Ugarte, mietras el violento seguía atacándolo. "Traidores a la Patria. No te voy a dejar tranquilo en todo el día, careta. Ustedes son todos cucarachas, por culpa de ustedes estamos como estamos", disparó una vez más el agresor. Finalmente, el hombre fue alejado por la Policía y Robertito fue escoltado algunos metros para evitar más ataques.

Minutos más tarde, el violento fue entrevistado por Lautaro Maislin, quien se encontraba en las inmediaciones. El hombre aseguró que votó a Alberto Fernández, pero el movilero le recordó que en otra entrevista con C5N había dicho que votó a Macri.

En una explicación inentendible, el hombre mezcló un sinfín de temas como la vida de su padre, los créditos PROCREAR, la reestructuración de los fondos de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

"Agresión es lo que yo estoy diciendo porque las verdades duelen. Para ustedes las agresiones son cuando no les convienen los relatos No tengo ningún problema con C5N que para mí es K5N", afirmó para justificar sus ataques.

Y enfatizó: "Robertito, el sábado, en el programa ese que hace que ya lo hacía otro y otro, está meta hablar mal de la Ciudad de Buenos Aires y Larreta y después viene a hacer notas acá. Vayan a La Matanza y a Lomas de Zamora a hacer notas".