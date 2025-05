Un joven apuntó contra Javier Milei en Crónica TV.

El pasado domingo 11 de mayo, el equipo de Crónica TV protagonizó un móvil desde la estación de trenes de Constitución en medio de la cobertura de las elecciones legislativas. En plena entrevista a una de las personas que circulaban por la zona, un joven irrumpió en pleno vivo y soltó fuertes frases contra el presidente de la Nación, Javier Milei.

El entrevistado y el periodista analizaban el contexto social argentino y, pasadas las 10 de la noche, un joven interrumpió el móvil y para lanzar una sorpresiva frase. "Milei la concha de tu madre, Adorni puto. Aguante El Eternauta", soltó esta persona.

Como era de esperarse, el recorte de ese momento televisivo se volvió viral en las redes sociales y la cuenta que lo posteó obtuvo miles de likes y comentarios, producto de la sorpresa que generó el comentario del joven en Crónica TV. "El voto de este pibe debería valer doble", "Si mi novio no se va a ver así, no quiero nada"; y "Bueno, van despertando chicos", fueron algunos de los mensajes que dejó la gente como reacción ante lo ocurrido en pleno vivo de TV.

El duro descargo de Jorge Rial contra Javier Milei

En alusión al descargo del Presidente argentino por el fallecimiento del papa Francisco, Rial dijo: "El gobierno argentino da vergüenza. Da vergüenza en todo y en esto también. Un gobierno que hace un comunicado y pone mal el apellido. Milei subiendo un tuit poniendo como importantes sus diferencias con él como si alguien en el mundo le importara un carajo las ideas de Milei sobre el Papa".

Javier Milei.

"Hay que meter ahí el principio que él dijo de Menegel... ¿Cómo era ese principio? ¡¡Que se meta en el culo sus opiniones!! Si hay algo que no nos importan son las opiniones de Milei. En todo caso vamos a recordar cuando lo llamaba el enviado del diablo, o le decía viejo hijo de puta", continuó Rial. Y sumó: "Bueno, ese es el presidente que tenemos, que odiaba a este Papa. A mi me da mucha vergüenza tener un presidente de esta calaña que ahora saque el comunicado que saca y que tenga analfabetos alrededor que no sepan ni el apellido del Papa".

Fuertes palabras de Nancy Pazos contra el gobierno

La panelista de A la Barbarossa tiene su propio programa en Radio 10, donde habló sobre el paro general de la semana pasada y la negativa de Milei a darle curso a las paritarias. "El paro divide aguas, pero no las que debería dividir: hay gente que considera que aquellos que paran son unos hijos de puta. Y la verdad no hay un método mejor cuando te cierran las puertas", comenzó su descargo Nancy Pazos.

"El gran responsable es el ex Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría, de Milei. Él le puso un pie encima a las paritarias; hay gremios que negocian una buena paritaria y un gobierno que se niega a darle curso. Esto es una gran hijaputéz en un momento en el que la inflación se vuelve a disparar de a poco. Nuestra capacidad de compra está realmente raleada, la capacidad de compra de aquellas personas que viven de un salario está nuevamente sumiéndose en el subsuelo", continuó Pazos.