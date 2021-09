Verónica Ojeda destapó la verdad sobre la relación de su hijo con Gianinna Maradona

La celebridad se expresó en un programa de televisión y se refirió a su vínculo con los familiares de su ex pareja. Verónica Ojeda habló de los hijos y las hermanas de Diego Maradona.

Verónica Ojeda se expresó sobre su relación con la familia de Diego Armando Maradona, tras el fallecimiento del legendario futbolista. La madre del hijo menor del 10 estuvo como invitada en un programa de televisión y dio algunos detalles del vínculo de Dieguito Fernando con sus hermanos, más especialmente con Jana y Gianinna.

“Jana lo llama a Dieguito por FaceTime y hablan un ratito por teléfono. Gianinna me llama para ver lo que necesite Dieguito, siempre está predispuesta. No es que estamos hablando todos los días, pero si yo llego a necesitar de ellas, sé que ellas van a estar presentes como hermanas de Dieguito”, comentó Ojeda en diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas en Los Ángeles de la Mañana.

“Con los hermanos de Dieguito le contestamos, a través de nuestros abogados, a Magalí Gil, al igual que Eugenia Laprovittola y Santiago Lara, del que no sabemos nada todavía. Las pruebas de ADN están disponibles y los que se la quieran hacer, lo harán”, reveló luego, en alusión a las personas que están a la espera de los resultados de los exámenes genéticos para saber si son o no hijos de Diego Armando Maradona.

Fuertes declaraciones de Verónica Ojeda contra las hermanas de Diego Maradona

En el mismo reportaje, de Brito le preguntó a Ojeda sobre su relación con las tías de Dalma y Gianinna.“¿Con algunas tenías buena onda, no?”, preguntó el periodista y Verónica respondió: “Con Kitty, que es la mamá del ‘Chino’, me llamó después del fallecimiento de Diego y me dijo ‘yo sé, Vero, que vos vas a hacer justicia por mi hermano, juramelo’. Y yo le dije ‘no te tengo que jurar a vos’, yo solamente lo voy a hacer por mi hijo y obviamente que voy a hacer justicia”.

“Después no hablé nunca más con ella. La única que me llamaba era Lili, que después no me llamó nunca más y después de las otras, no me llamó nadie. No me importa”, siguió y concluyó: “Te voy a decir algo que va a ser medio chocante: ellas son panqueques. O sea, cuando estaba Claudia, Claudia era la mejor; cuando estaba yo, yo era la mejor; cuando estaba otra persona, era la mejor… Entonces las que le convenían a ellas son las mejores. La verdad no me interesa tampoco”.