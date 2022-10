Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara, publicó un filoso mensaje contra L-Gante

Valentino López Nara, el hijo mayor de Wanda Nara y Maximiliano López, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales apuntando contra L-Gante, quien recientemente confirmó su romance con la empresaria.

El joven de 14 años publicó una historia en su cuenta de Instagram dejando en claro que no está para nada contento con que su mamá salga con el cantante. Cabe destacar que justo el mismo día, Mauro Icardi hizo un vivo en Instagram criticando a Wanda y negando las versiones de romance con L-Gante.

Valentino se dirigió a su cuenta de Instagram, subió una historia llena de emojis de payaso y etiquetó al creador de la cumbia 420. A pesar de que no usó ninguna palabra, su mensaje quedó más que claro. A las pocas horas, Icardi hizo una transmisión en la plataforma.

“Salí a aclarar un poco porque el nene hizo un comentario en Instagram”, expresó Icardi al comienzo del video. Y aseguró que sus hijos "están muy enojados con ella por su manera de decidir y hacer todas las cosas públicas".

Historia subida por Valentino, el hijo de Wanda Nara.

"Tuvieron una infancia feliz que hoy, por temas de la vida, la madre piensa romperles. Ven las noticias, tienen su Instagram, miran YouTube y todo esto que hablan, lo ven y me preguntan. Yo como siempre dije, les cuento, les aclaro y les digo la verdad de todo porque son personajes públicos”, cerró el deportista.

Las declaraciones de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Mauro Icardi sostuvo que no están separados y que Wanda miente con respecto a su relación con L-Gante. "Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es Wanda y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto", declaró el deportista.

Además, aseguró que incluso el fin de semana anterior estuvieron juntos en Buenos Aires y que "estuvo todo más que bien" y que de un día para el otro Wanda puso en Instagram que se habían separado. "Ya me harté de tanta mentira, de tanto invento. Wanda pide la separación, según ella, hace un año pero nunca la hace. Las cosas se hablan, no poniendo un mensajito de ‘me separé’. El año pasado puso lo mismo y no era verdad, porque vivimos juntos un año más", sostuvo Icardi