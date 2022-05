Una periodista de El Trece liquidó a Flavio Azzaro: "No te quiere nadie"

La comunicadora chicaneó al conductor con un juego de palabras basado en su apellido. Flavio Azzaro cuestionó a la periodista por una pregunta a Luciana Salazar.

Karina Iavícoli le respondió a Flavio Azzaro después de que el periodista de Crónica TV la criticara por una pregunta hecha a Luciana Salazar. La periodista chicaneó a su colega con un juego de palabras hecho a partir del apellido del conductor y pidió que no esté más en los medios de comunicación.

Luciana Salazar reveló en Socios del Espectáculo que Redrado habría intentado abusar de ella y Iavícoli le preguntó: "¿Lo denunciaste por abuso?". Azzaro trató en su programa de televisión el momento vivido en el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y cuestionó a la periodista por ese cuestionamiento a Salazar.

"¿Cómo le va a preguntar eso la periodista? ¡Digan algo, chicas! ¡Es una vergüenza! Hay un montón de chicas abusadas que no lo pueden contar en el momento", comenzó su crítica Azzaro e intentó hacer que el movimiento feminista se uniera contra Iavícoli. Y cerró: "No, ¡loco! Si esto lo dice un hombre lo echan de todos lados. ¿Cómo le va a preguntar eso? ¿Cómo se llama? ¿Karina es? Es una falta de respeto. Si esto lo hace un hombre lo linchan. Está loca. Están todos locos".

La respuesta de Karina Iavícoli a Flavio Azzaro

Karina ironizó al llamar a su colega "Asado" en vez de "Azzaro" y justificó ese accionar con que tiene lineamientos, en un claro intento de chicana al periodista. "Este chico tiene problemas con todo el mundo. Estaba recordando, se metió con Messi, con Pampita, con Canaletti, con García Moritán, con Mariana Di arco. A vos no te quiere nadie. A mí la gente no me cancela. Me banca. Vos estás más cerca de estar haciendo un show en un teatro que de estar en los medios, soltó la expanelista de Los Ángeles de la Mañana en el ciclo de El Trece.

