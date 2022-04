Una periodista acusó a Benjamín Vicuña de serle infiel a Pampita: "Me perseguía todo el tiempo"

Una panelista de LAM reveló que el actor estaba interesado en ella en sus primeros años de relación con Pampita. Benjamín Vicuña y la modelo estuvieron juntos desde 2005 hasta 2015.

La periodista Estefanía Berardi dio a conocer una anécdota laborar con Benjamín Vicuña que dejó mal parado al actor. La panelista de LAM se refirió a una ficción en la trabajó en 2008, en la que el actor era uno de los protagonistas.

"Yo grabé una novela con Vicuña, cuando tenía 18 años. Era Don Juan y su bella dama. Ahí pegué unos bolos", enunció Berardi sobre la tira cuyo elenco principal el chileno encabezaba junto con Romina Gaetani, Joaquín Furriel e Isabel Macedo. "Él hacía de mecánico. Él era recompinche con Macedo", agregó la joven.

Berardi no tardó en relatar con lujo de detalles el momento en que Vicuña intentó coquetear con ella cuando estaba casado con Pampita: "En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo rebuena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Re pesado. A mí no me interesaba".

"Él estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie… Yo tenía un noviecito", enunció la panelista de Mañanisima, ciclo conducido por Carmen Barbieri. Y cerró: "Yo les contaba a las chicas con las que vivía, 'este está con Pampita, que es una bomba'. Si yo accedía, estaba todo bien".

La confesión de Benjamín Vicuña sobre cuánto le cuesta la soledad

"Hay que bancar estar solo, a mí me cuesta. Es difícil estar solo. Pienso que hay gente que por ahí tiene otra predisposición a la soledad. Hay algunos amigos míos que son hijos únicos y les encanta estar solos, lo disfrutan", comenzó Benjamín Vicuña en el ciclo No es tan tarde. Y agregó: "A mí me gusta la gente, la familia, la casa llena. Para mí, estar en pareja es una forma de vivir".

El actor habló en diálogo con la revista Hola! Argentina cuán unido se siente con Pampita y relacionó esa realidad con la partida de la primogénita de ambos, Blanca. "Básicamente tiene que ver con poner las cosas en su lugar, valorar el pasado y lo mejor del pasado que en este caso son tus hijos. Se encarnan, los ves. Y velar por ellos", enunció el protagonista de El Primero de Nosotros. Y concluyó: "No hay muchas más vueltas. Con Carolina nos marca profundamente lo de Blanca. Es un vínculo que marca y por supuesto define la relación".