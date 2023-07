Una jubilada sorprendió a Guido Kaczka al contarle su insólito gusto: "Me divierto"

Una jubilada se presentó a Los 8 Escalones del Millón (El Trece) y dejó sin palabras a Guido Kaczka y a todos los panelistas presentes al revelar la insólita actividad que practica en sus tiempos libres. La mujer, llamada Nilda Sobico, no tuvo buena suerte, respondió mal las primeras preguntas y rápidamente quedó fuera del juego. Sin embargo, no desaprovechó sus minutos de cámara y dio a conocer cuál es su llamativo pasatiempo.

La pregunta que dejó afuera de la competencia a Nilda fue: "Florencio Randazzo se desempeñó como ministro del interior y transporte durante la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Verdadero o falso?". Lejos de lamentarse, se tomó la situación con humor y se dijo a sí misma: "Y bueno, ¿qué voy a hacer?". Acto seguido, le pidió a Kaczka unos segundos para presentarse.

"¡No me dejaste hablar, Guido! No me dejaste contar nada", se quejó la mujer. "¿Qué cosa?", le preguntó el conductor, sorprendido por su reacción. "Yo quería contar que soy tiktoker, jubilada...", comenzó Nilda. "¡Está bueno el TikTok!", le contestó Kaczka.

"Yo me divierto...", sumó la mujer. "¡Sí, claro! ¡Es divertido!", le comentó el presentador, mientras todos los presentes la miraban impactados. Acto seguido, Nilda aprovechó para compartir su nombre de usuario de TikTok: @NildaSobico. "¿Y qué puedo encontrar ahí?", le preguntó Guido, a lo que la mujer le prometió: "Diversión".

Guido Kaczka reveló la verdad sobre la salida de Nicole Neumann de Los 8 Escalones

Recientemente, Kaczka habló sobre la salida de Nicole Neumann, quien de un día para el otro, abandonó Los 8 Escalones. Según Guido, la modelo tomó esta decisión por problemas personales. “Yo le dejé las puertas abiertas. También le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba para mí en el programa y que tiene las puertas abiertas con las agendas y con lo que precise Escalones para volver. No me dio detalles, pero me dijo que tenía temas”, relató en diálogo con LAM (América TV).

En este sentido, explicó que Nicole no estaba en un buen momento para continuar y que lo mejor era darle un descanso. “Lo cierto es que ,cuando alguien no quiere estar o yo siento que se le complica, tampoco sirve. Y la tele, en ese sentido, se regula bastante sola”, amplió el conductor. Y cerró: "Cuando alguien no tiene ganas de hacer una nota o estar, eso se ve y la situación aguanta muy poco, así que es mejor ser claros".