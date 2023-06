Chau Nicole: la drástica decisión de Neumann en medio de la denuncia de su hija

Nicole Neumann le dio un giro total a su vida, en medio de la denuncia que su hija Indiana hizo en su contra por supuestos maltratos.

Nicole Neumann tomó una drástica decisión con respecto a su puesto de trabajo en Los 8 Escalones del Millón (El Trece), tras la denuncia que recibió por parte de su hija mayor, Indiana Cubero, que comparte con Fabián Cubero. Según trascendió, la adolescente de 14 años denunció a su madre ante la Justicia por violencia psicológica y física. En este contexto, se dio a conocer qué pasó en el vínculo entre la modelo y El Trece.

Nicole está pasando por días sumamente complicados y se mantiene bastante alejada de los medios. Si bien sigue realizando posteos en sus redes sociales, por ahora no realizó ninguno vinculado a su situación legal. Según trascendió, la modelo habló con El Trece y tomó una decisión inesperada con respecto a su futuro en el canal.

Guido Kaczka, conductor de Los 8 Escalones, reveló la conversación privada que tuvo con Nicole. “Me mandó un mensaje y me dijo: ‘Mirá, tengo mucho tema con lo del casamiento y cosas personales, así que por un tiempo voy a aflojar un poco’”, contó el conductor, en diálogo con LAM (América TV).

“Yo le dejé las puertas abiertas. También le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba para mí en el programa y que tiene las puertas abiertas con las agendas y con lo que precise Escalones para volver. No me dio detalles, pero me dijo que tenía temas”, comenzó Kaczka. Y explicó que le escribió como un gesto "para valorar el trabajo que hizo" en el programa.

“Ella arrancó en Escalones... Yo tengo un jurado que arrancó hace un año y medio, dos años, y fue el que armó el programa. Así que tenía que ver con eso también de mi parte. Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar o yo siento que se le complica, tampoco sirve. Y la tele, en ese sentido, se regula bastante sola”, sumó Guido.

En esta línea, precisó que el problema de la televisión es que, "cuando alguien no tiene ganas de hacer una nota o estar, eso se ve y la situación aguanta muy poco". “Así que es mejor ser claros. Hay que hacer el duelo, obviamente, porque uno quiere todo lo mejor. Pero necesitás, en general, gente que quiera hacer los programas”, concluyó.

Encontraron pruebas del maltrato que Nicole Neumann habría ejercido sobre su hija Indiana

En ese contexto, la defensora legal de la menor dialogó con A la Barbarossa dio a conocer detalles escabrosos que habrían sucedido entre la niña y Nicole. “Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña, muy hábilmente, grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, reveló Lidia Rosenstein.

La letrada detalló que, en aquella grabación, "hay situaciones donde se escucha decir a un tercero cosas que no son agradables”. Cuando Pía Shaw le preguntó si se refería a Manuel Urcera, la pareja actual de Nicole, Rosenstein respondió de manera afirmativa. "Cuando el padre la escucha, lo que se hizo fue una protección contra la violencia familiar. Lamentablemente la señora juez nunca escuchó esos audios que fueron desgrabados por un perito", concluyó.