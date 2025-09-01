El duro descargo de un periodista de TN en medio de la crisis de Milei: “Momento económico difícil”.

Una figura de TN y Eltrece publicó un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde reflexionó por el "momento económico difícil" que atraviesa el país. El mensaje completo.

Se trata del periodista Ignacio González Prieto, quien celebró aparecer en la cartelera del nuevo canal de stream Love en el centro comercial del Abasto. "Llegamos a las carteleras de los shopping de Buenos Aires", comenzó el mensaje de el periodista de TN.

"Me dieron una gran oportunidad y sin dudas la tomé. La andaba buscando hace mucho tiempo", comentó el periodista, quien continuó: "Y en un momento económico difícil. Me ayudó mucho".

El periodista señaló que le "gusta mucho conducir noticieros y programas" y se preparó "toda la vida para hacerlo, leyendo todo, estudiando y manejando todos los temas". "Un conductor debe ser eso. El primero en llegar y el último en irse. Yo soy eso", explicó.

La cartelera de Love Stream en el Abasto que compartió González Prieto

Además, Ignacio González Prieto celebró el contenido del programa Testigos, que conduce en Love Stream. "Quería conducir también un programa especializado en temas criminales, policiales y de investigación criminal", explicó y remarcó: "Me he preparado mucho desde 2009 para incorporar Derecho Penal, Criminalística, Investigación Criminal y Criminología a mis conocimientos. El esfuerzo y la preparación siempre dan resultados. Aposté a un nuevo proyecto y a conducir un programa que tuviera mis ideas, mis formas, mi estilo y desplegar todos los conocimientos que voy sumando".

Los programas de González Prieto

Al final de su mensaje, González Prieto enumeró algunas de las temáticas de los programas que condujo hasta ahora en el nuevo canal de stream, entre los que aparecen, entre otras, el caso Maradona, el caso de Natalia Melmann, el triple crimen por la efedrina y el atentado a la AMIA.

"Armamos un equipo y ya llevamos casi 20 programas de primera calidad en Love Stream", concluyó.