Pasó en vivo: un notero de TN se quebró al hablar de la Ley de Emergencia en Discapacidad

En la cara de los conductores: un notero de TN salió al aire y se quebró defendiendo a las personas con discapacidad.

Un notero de TN se quebró en vivo al defender la Ley de Emergencia en Discapacidad. El momento sorprendió a los televidentes y se hizo viral en las redes sociales, en donde muchas personas expresaron su gratitud hacia Santiago, cronista del Grupo Clarín.

En vivo, Santiago expresó: "Todo lo que ellos cuentan, también me refleja a mí. Es todo muy difícil, siempre pensando en la parte burocrática. Nadie, ninguno de los que está acá, se va a rendir, va a aflojar. Siempre vamos a seguir tirando porque eso es lo que ven nuestros hijos".

"Son chiquitos que tienen una magia especial y tienen un corazón enorme. A nosotros nos dan fuerza ellos. Cuando vos ves que el reintegro de kinesiología, de psicología, tarda y tarda se te cae la cara de vergüenza. Ellos siguen, siguen, y te esperan con los brazos abiertos y te siguen atendiendo", agregó el notero, sobre los profesionales de la salud que atienden a sus hijos.

"El vínculo que se genera entre los terapeutas y los chicos es muy lindo y va más allá de lo que puedan ganar o no. Deseamos que esto sea lo mejor para todos. Porque si es mejor para los chiquitos, es mejor para los profesionales. Y eso también ayuda", cerró el notero de TN, ante la mirada atenta de los conductores del noticiero.