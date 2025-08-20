Pasó en vivo: un notero de TN se quebró al hablar de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Un notero de TN se quebró en vivo al defender la Ley de Emergencia en Discapacidad. El momento sorprendió a los televidentes y se hizo viral en las redes sociales, en donde muchas personas expresaron su gratitud hacia Santiago, cronista del Grupo Clarín.
En vivo, Santiago expresó: "Todo lo que ellos cuentan, también me refleja a mí. Es todo muy difícil, siempre pensando en la parte burocrática. Nadie, ninguno de los que está acá, se va a rendir, va a aflojar. Siempre vamos a seguir tirando porque eso es lo que ven nuestros hijos".
"Son chiquitos que tienen una magia especial y tienen un corazón enorme. A nosotros nos dan fuerza ellos. Cuando vos ves que el reintegro de kinesiología, de psicología, tarda y tarda se te cae la cara de vergüenza. Ellos siguen, siguen, y te esperan con los brazos abiertos y te siguen atendiendo", agregó el notero, sobre los profesionales de la salud que atienden a sus hijos.
"El vínculo que se genera entre los terapeutas y los chicos es muy lindo y va más allá de lo que puedan ganar o no. Deseamos que esto sea lo mejor para todos. Porque si es mejor para los chiquitos, es mejor para los profesionales. Y eso también ayuda", cerró el notero de TN, ante la mirada atenta de los conductores del noticiero.