Una figura de Telefe se bajó de su programa y estalló la interna: "No voy"

Una figura de Telefe se bajó de su programa y estalló la interna.

Telefe fue el escenario de una feroz pelea entre dos figuras que no llevan nada bien: se trata de la panelista Mariana Brey, quien entrevistó al presidente Javier Milei para A la Barbarossa, y la periodista Nancy Pazos, su compañera en el magazine conducido por Georgina Barbarossa. Los detalles del polémico conflicto y la decisión tajante que tomó el canal en perjuicio de la exesposa de Diego Santilli.

A la Barbarossa emitió la entrevista de Mariana Brey a Javier Milei este lunes y en la mesa del panel hubo una gran faltante, Nancy Pazos. La razón por la que la periodista se ausentó al programa no tardó en filtrarse y los rumores que salieron a la luz indican que Pazos se indignó con la entrevista. Uno de los que opinó al respecto de la pelea Mariana Brey-Nancy Pazos fue el periodista Alejandro Castelo, quien en su cuenta de Twitter reveló los pormenores de la ausencia de Nancy Pazos: "Nancy Pazos no quiso a asistir al programa de Georgina por la nota de Mariana Brey con el Presidente". Y Santiago Sposato sumó al mensaje anterior un mensaje que la periodista habría usado como argumento para explicar su "faltazo" a Telefe: "No voy porque la entrevista me parece vomitiva".

La polémica estalló cuando el canal "de la familia" tomó una medida de apercibimiento contra Nancy Pazos y la producción le dijo que "no fuera toda la semana" a A la Barbarossa, programa que la tiene como panelista política y en ocasiones conductora suplente. Luego de los rumores, Nancy Pazos rompió el silencio y en su programa en Radio 10 explicó: "Yo hoy no fui al programa de televisión básicamente por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata. Obviamente que intentaron por todos los medios de que yo fuera. Yo debo asumir la responsabilidad de quizás no estar a la altura de no poder diferenciar una cosa con la otra e iba a terminar haciendo cagadas, y no lo quiero hacer”.

Nancy Pazos se cansó y dijo al aire lo que todos piensan de Mariana Brey

La periodista Nancy Pazos se cansó de pelearse con la panelista Mariana Brey en A la Barbarossa (Telefe) y le contestó al aire con un furioso descargo que refleja lo que muchos piensan sobre la figura de televisión que puso en duda la agresión de las fuerzas policiales al fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de los jubilados. "No hay otra manera de explicarlo", sentenció la exesposa de Diego Santilli.

La riña entre panelistas se originó en el programa de Georgina Barbarossa, cuando Mariana Brey puso en duda el video de la policía disparándole a la cara a Pablo Grillo, quien está en terapia intensiva luchando por su vida, y sostuvo: "Lo del periodista, primero hay que ver... ¿sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante? Pregunto...Yo puedo preguntar lo que quiera". Indignada por las palabras de su compañera, Nancy Pazos la cruzó y le retrucó: "En la época de Alberto y Cristina no reprimían, mi amor. Este es el problemita que tenés, que hace muy poquito estás leyendo de política".

Aunque la discusión siguió escalando, Nancy Pazos no se privó de dedicarle un fulminante editorial a Mariana Brey en su programa en Radio 10 y con furia arremetió: "Hoy tuve que discutir con una pelotuda, porque no hay otra manera de explicarlo, a esta altura no hay otra manera de explicarlo. Yo puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia".