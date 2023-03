Una figura de Telefe reveló qué hará después de Gran Hermano

Una estrella de Telefe confirmó en qué programa de la misma señal continuará su carrera tras el final de Gran Hermano el pasado lunes.

Una figura de Telefe confirmó en sus redes sociales cuál será su futuro tras el esperado final de Gran Hermano, programa del que fue parte a través de los Debates. "Quería estar ahí", se sinceró la influencer sobre cómo continuará su carrera en el canal de ViacomCBS.

El pasado lunes, Gran Hermano llegó a su final tras más de 150 días al aire con el triunfo de Marcos Ginocchio. Pese a que ya arrancó Masterchef para continuar con las buenas mediciones de rating, la ausencia de GH se notará en la grilla de Telefe, dado las excelentes cifras de audiencia que registró.

Pero además del reality, también terminarán los programas que seguían lo que sucedía adentro de la casa más famosa del país, como La noche de los ex y el Debate. Fue precisamente una figura de este último ciclo la que confirmó qué hará tras el final del programa que la tenía como protagonista.

Tras compartir el sticker de preguntas en Instagram con sus seguidores, un usuario le consultó a Sol Pérez que iba a hacer en la televisión luego del final de Gran Hermano. "Me quedo en Telefe", confirmó la influencer en un principio, que luego detalló que se sumará al panel de Cortá por Lozano, el magazine que conduce Vero Lozano por las tardes.

Además de asegurar que es un programa que siempre miró desde casa, Sol Pérez contó que "quería estar ahí": "Le mandaba mensajes a Vero, porque realmente siempre me gustó. Hoy tengo la posibilidad de estar sentada en el panel y la verdad que estoy súper contenta con eso, conforme y chocha". Cuando le consultaron si le gustaría sumarse a la próxima temporada de Gran Hermano, la influencer fue contundente y respondió que "obvio que sí".

Juliana de Gran Hermano contó cuánto puede ganar como influencer

Los concursantes de Gran Hermano se convirtieron en celebridades de redes después de su participación en el reality show y Juliana recientemente contó cuánto podría llegar a ganar si se dedicara 100% a su trabajo en redes sociales. "Yo no era influencer ni nada por el estilo. Es algo muy loco. Está bueno porque es algo que está al alcance de la mano. O sea, con un poco de fama y un poco de seguidores conseguís un montón de cosas", reveló la participante de GH que cruzó a Yanina Latorre. Y sumó: "Si realmente le ponés pilas y te dedicás solamente a eso, sí. Yo no me estoy abocando puramente a eso, pero creo que si una influencer se dedica solamente a eso, me animo a decirte que podés llegar a hacer 1 millón por mes", en diálogo con María Laura Santillán en Infobae.