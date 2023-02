Coti Romero estalló de furia y destruyó a Yanina Latorre: "Ridículo"

La exparticipante salió al cruce de una mala información de Yanina Latorre y le dijo de todo.

En los últimos días, Yanina Latorre apuntó contra Coti Romero, la exparticipante de Gran Hermano, al sostener que había exigido una cuantiosa suma de dinero para bailar en el carnaval de Corrientes. Sin embargo, la mediática salió al cruce esas de versiones y disparó contra la esposa de Diego Latorre.

En primer lugar, Yanina Latorre había sostenido que pedía "un millón de pesos" para sumarse a una comparsa, pero rápidamente Romero desmintió esa información a través de un descargo en redes sociales. La exjugadora de Gran Hermano indicó: "No necesito mentir y es ridículo comparar un juego con la vida real... Jamás pedí nada, pero bueno, seguí hablando de mí, parece que no tenés otra cosa”.

Romero, por su parte, aprovechó el momento en el que le estaba respondiendo a Latorre y reveló un extracto de entrevista a un representante correntino en el que sostiene que la exparticipante de Gran Hermano nunca pidió dinero por su presentación. Además, sostuvo que una marca de Cerveza costeó el viaje de la mediática a Corrientes.

Insólitamente, después del escándalo, Yanina Latorre no solo no pidió disculpas sino que también lanzó: "No es ridículo. Como sos en el juego sos en la vida. Era llamativo como sostenías la mentira sin que se te mueva un músculo".

La contundente oferta para Coti Romero que podría alejarla de Telefe: "Le he propuesto"

Coti Romero recibió una contundente propuesta laboral que podría alejarla por un tiempo de Telefe. La exparticipante de Gran Hermano logró una gran exposición pública, motivo por el que se convirtió en una figura codiciada por muchos canales, programas y productores.

Días después de anunciar que empezaría a streamear por Twitch junto a su novio, Alexis "El Conejo", salió a la luz que la correntina recibió una jugosa propuesta que podría alejarla de Telefe. Precisamente, se trata de una oferta para formar parte de una obra de teatro de comedia y fue convocada por, nada más y nada menos, que Nito Artaza