Una figura de Bendita habló de su lucha contra el cáncer: “Es malo”

La periodista reveló cómo lleva su tratamiento, a cuatro años de su diagnóstico.

Una panelista de Bendita abrió su corazón y reveló cómo atraviesa su tratamiento oncológico, a cuatro años de haberse descubierto una bolita en uno de sus pechos. Se trata de la periodista de redes, Juariu, quien contó la inusitada manera en que se enteró de su enfermedad y cuáles son las consecuencias que el tratamiento tiene en su organismo.

“Hace más o menos cuatro años tuve cáncer de mama, no tenía antecedentes de mi familia, yo por ahí me auto examinaba y me toqué una bolita que nunca antes me había tocado. Dije ‘qué raro’ y entre entrar en pánico dije ‘no listo saco turno para ir al médico’, pensado siempre que era al común cuando hablas entre amigas de tener un quiste”, comenzó su descargo la periodista.

Juariu continuó con su relato, en diálogo con Pampita en su ciclo televisivo, y así reveló la increíble coincidencia que la llevó a detectar su tumor. “Me hacen una ecografía y la ecógrafa me dice ‘tenés que ir a ver un especialista en mama porque no me gusta tanto la imagen’. Era muy chiquito, medía 7 milímetros, fue como un hallazgo de casualidad porque lo que yo me toqué era un quiste, pero al lado del quiste estaba el tumor, una cosa me llevó a la otra”, enunció.

“Mi marido trabajaba en el Hospital Italiano donde estaba yo y rápidamente buscamos un médico bueno, me vio y me dijo ‘bueno, lo operamos, si es malo lo dejamos afuera y si es bueno no importa, ya está lo sacamos’. Para mí ya sabían era algo malo pero lo fueron llevando muy paso a paso, yo estaba muy entregada y todo lo que me decían que tenía que hacer, lo hacía”, siguió la periodista y así evidenció cuán a tiempo fue tomado su caso, razón por la que el resultado ha sido exitoso.

Juariu reveló cómo lleva el tratamiento en la actualidad

Hacia el final de su descargo, Juariu se expresó sobre cómo atraviesa su tratamiento hoy en día. “Me operé a los cuatro o cinco días, al mes me dijeron que tenía cáncer de mama y ahí empecé un tratamiento que todavía estoy, que es un tratamiento hormonal en el cual estoy en menopausia, tengo calores, tengo todo lo que tiene una mujer menopáusica. Por suerte ya estoy por terminar, me queda un poco menos de un año para finalizar el tratamiento”, concluyó la celebridad de redes.