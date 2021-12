Una figura de América TV fulminó a Mauro Icardi: "Me parece un bobo"

Un periodista no tuvo escrúpulos a la hora de opinar sobre el accionar del jugador de fútbol.

El caso mediático de Wanda Nara, "La China" Suárez y Mauro Icardi fue uno de los conflictos que más ocuparon la agenda del periodismo de espectáculo en el año y, por ese motivo, en el último día del 2021, en A la Tarde recordaron la confusa situación. Uno de los periodistas presentes en el estudio, analizó el comportamiento del jugador de fútbol y lo dilapidó con absoluta sinceridad.

"El que hizo todo mal fue Icardi", comenzó el periodista, en medio de un debate sobre los roles que cada uno de los integrantes de esa tríada ocupó. Lejos de culpar a las mujeres, como se ha hecho en varias ocasiones, el conductor de TV responsabilizó en un 100% al futbolista, ya que era el único que tenía un compromiso que debía cuidar.

"Me parece un bobo en un monton de cosas. Me da la impresión de que deja muy descolocada a Wanda y promueve la acción de la China, quien con total derecho hace uso de una invitación", continuó el periodista, en alusión a la actitud de Icardi en el conflicto generado a partir de su intercambio de mensajes con Suárez.

El enojo de "La China" Suárez con quienes la acusaron de "robamaridos"

La actriz de Abzurdah se pronunció sobre las acusaciones que recibió tras la publicación hecha por Wanda Nara y comenzó: "Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática".

"Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", siguió sobre las mentiras que los hombres con lo que se ha vinculado le habrían dicho y también se refirió a que su condición de mjujer fue un detalle fundamental para recibir el escarnio público que soportó. "El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz".

Además, la actriz le dedicó una palabras directamente a Wanda Nara, aunque no la nombró, donde le hizo saber que el hecho de llamarla "zorra" o "putita" solo contribuyó a que la mirada patriarcal sea la triunfante en ese escándalo: "La reproducción de esa violencia que recibiste en el pasado, hacia otra mujer, para limpiar tu imagen, no te hace más astuta. Solo nos vuelve a poner a todas en el mismo lugar".