Una figura de América TV contó su calvario: "Fui abusado por un familiar"

El reconocido panelista habló sobre la difícil situación que vivió durante su infancia y alertó a los televidentes a estar más conscientes sobre el tema.

El periodista Guille Barrios, quien actualmente trabaja en América TV, abrió su corazón y contó el calvario que vivió durante su infancia. El panelista de A la Tarde confesó que sufrió abuso infantil y aprovechó la exposición para concientizar sobre el tema, luego de que saliera a la luz la denuncia contra "El Pollo" Cerviño, acusado de abusar de su hijo.

"Yo fui abusado por un pariente cercano", empezó por decir Barrios en el programa conducido por Karina Mazzocco por América TV. Asimismo, sumó: "No lo cuento para victimizarme ni para que piensen que me pasaron todas, aunque me pasaron todas y tuve una vida jodida... La cuestión es que abusaron de mi cuando era chico. Y esto es para las víctimas de hoy, que están del otro lado. Para los padres, tutores, tíos...Cuando a mí me abusan, me abusa un hombre, familiar, heterosexual y que no se drogaba".

En este marco, Barrios advirtió sobre la importancia de escuchar a los niños y de no justificar ningún otro causante con la perversión de los abusadores. "Quiero que quede claro que la adicción, si bien es malísima, no tiene nada que ver con la perversión. Ni con la elección sexual, porque a veces se confunden estos abusos con eso: no es una elección sexual, es una perversión. Esta gente es enferma. Y viola todo. Te viola de pies a cabeza y te deja una marca de por vida", enfatizó el periodista.

"Hay mamás que están al lado de sus hijos y hacen lo que pueden y hay otras que no. Por eso, lo que pido es que estén atentos en los colegios y en las casas, porque los chicos de alguna manera hablan", recalcó. Luego confesó que su abusador solía manipularlo para que no cuente nada, pero que finalmente se animó a contar la verdad. "Hay que estar muy atentos. Porque los chicos no pueden mentir. Podemos mentir de chiquitos con mentiras piadosas, pero no en una cámara gesell frente en una pericia. Es imposible que un niño pueda sostener ese relato", reflexionó.

Finalmente, cerró con un contundente descargo: "Todo abusador, es un hijo de la mierda. Y merece perpetua. Con los chicos no, nunca, en ninguna situación. Así que estén atentos en casa, en los colegios. Si tienen un compañerito o la madre de un compañerito te cuenta algo, accionen. O, por lo menos, pregunten. Porque no se pueden quedar solos. Ya bastante solos estamos en ese abuso permanente".

Internas en el Bailando: una figura del programa ya le soltó la mano a Tinelli

Marcelo Tinelli afronta sus primeras semanas como conductor de la nueva edición del Bailando 2023 y no todos en América TV están felices con lo que pasa dentro del programa. Laura Ubfal, una de las voces más requeridas en los magazines del canal, disparó una opinión atronadora sobre el desempeño del jurado en el certamen y enmudeció a sus compañeros de El Debate del Bailando.

En la última emisión del programa que refrita la semana de la competencia y analiza lo mejor y peor de cada pareja, la periodista de espectáculos soltó una tajante opinión sobre los jurados y la forma de evaluar a los famosos. “Quiero decir una cosa con relación a los trucos, con amor a los coaches", advirtió Ubfal antes de su crítica lapidaria a la palabra de Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino, el cuarteto elegido por Tinelli para puntuar a las parejas.

"El tema es así: si en vez de pensar tanto en trucos, para gente que recién empezó, pensaran un hecho artístico, como hizo Barbie Majule, creo que los jurados valorarían más eso y una puesta artística, que con los trucos ¡Se matan haciéndoles hacer trucos muy difíciles a gente que no lo sabe!”, sentenció la periodista que también forma parte del staff de panelistas de Intrusos.

Muy picante, agregó: “También es lo que dijo Pampita ‘con un buen truco al final, basta’ ¿Por qué ponen en riesgo a la gente? Yo no lo entiendo. Por ejemplo, si hay una persona que es graciosa, es Lali González ¿Por qué no le hicieron una coreo que responda a ella? Con humor y con gracias ¡Pero la pusieron a hacer una seductora!”.