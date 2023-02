Una figura cercana a Ángel de Brito dejó LAM y debutó en A la Barbarossa: "La vamos a cuidar mejor"

Una figura de LAM dejó el ciclo de Ángel de Brito y en su primer programa en Telefe disparó picante contra sus excompañeros de América TV.

Una figura que supo acompañar durante muchos años a Ángel de Brito en LAM se alejó del ciclo de América TV y debutó en A la Barbarossa, por la pantalla de Telefe. "Ya me están cuidando", lanzó filosa la periodista en su presentación en el exitoso ciclo que conduce Georgina Barbarossa.

Si bien solo Ángel de Brito, Yanina Latorre y Andrea Taboada estuvieron en todas las temporadas de LAM (antes Los ángeles de la mañana), algunas periodistas marcaron una época en el ciclo de espectáculos que actualmente se emite por América TV. Una de ellas a mediados de diciembre pasado confirmó que dejaría el programa luego de estar al lado de De Brito durante tres años.

Después de unas vacaciones en enero, finalmente la panelista volvió a la televisión, pero cambió de canal. Es que debutó en la pantalla de Telefe de la mano de Georgina Barbarossa, donde recibió una inesperada bienvenida por parte de la conductora: "Hay una silla de vacía porque le damos la bienvenida a otra re contra gran periodista, gran persona, la quiero personalmente y la traje para echarlos a todos ustedes".

De esa forma recibió a Pía Shaw, que abandonó el programa de Ángel de Brito pero no lo olvidó. Luego de agradecer la bienvenida, la periodista lanzó un guiño para los trabajadores de A la Barbarossa y un palito para los de LAM: "Me pusieron dos almohadones, esto habla muy bien de la producción, ya me están cuidando".

"¿Trajiste el facón o algo? Porque acá va a ser muy complicado que puedas hablar", le remarcó la conductora en referencia al ambiente picante que suele haber entre los integrantes del programa. Pero Pía Shaw no se achicó y recordó su pasado de forma irónica: "Vos no te olvides que yo vengo de LAM, así que ya sé".

"Ya sé, acá va a estar mejor que con vos Angelito. La vamos a tratar mejor", sumó Barbarossa en un mensaje directo para el conductor de LAM. Para cerrar la bienvenida, Pía Shaw concluyó con una picante afirmación que seguramente marcará su paso por A la Barbarossa: "Me voy a hacer mi lugar".

Se agravó la guerra en LAM y América TV tomó una fuerte decisión

Es sabido entre los televidentes de LAM (América TV) que entre Andrea Taboada y Fernanda Iglesias no circula buena onda. Las panelistas mantuvieron fuertes cruces en reiteradas ocasiones y la productora se vio obligada a tomar una rotunda decisión en su búsqueda por calmar la guerra mediática.

La polémica empezó a fin del 2022 cuando Andrea lanzó un provocador comentario al aire directo para Fernanda, preguntándole si iba a ir a pegarle otra vez, en alusión a una vieja pelea que tuvieron años atrás. Furiosa, Iglesias decidió renunciar en ese momento.

Pero, según información del portal web de Laura Ubfal, la productora Mandarina le solicitó a Taboada que cese con los ataques a su compañera, que volvió al ciclo pero remarcó que a fines de enero se iría definitivamente para irse a vivir a España. Debido a que las indirectas al aire se repitieron y el malestar entre "angelitas" se agravó, Andrea Taboada dejó de verse en el ciclo las últimas semanas.

La verdadera razón de la ausencia de Andrea Taboada habría sido que la periodista optó por tomarse unas vacaciones que le eviten volver a cruzarse con Fernanda Iglesias. A partir de febrero, el equipo de LAM quedaría conformado por Yanina Latorre, Andrea Taboada, Nazarena Vélez, Marixa Balli, Estefi Berardi y la ingresante Marcela Feudale, que ocuparía la silla de Pía Shaw.