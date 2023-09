Una ex Gran Hermano destrozó a Tinelli: "Viejo verde"

Una ex Gran Hermano destrozó a Marcelo Tinelli y al Bailando 2023 en sus redes sociales. Qué dijo "la más odiada" del popular reality.

Una ex Gran Hermano sorprendió a todos al apuntar durísima en redes sociales contra Marcelo Tinelli y el Bailando 2023. "Mucho asco", aseguró quien fuera una de las participantes más populares de una de las primeras ediciones del reality, que inclusive hasta hace poco tenía el récord del más alto porcentaje de expulsión de todos los Gran Hermano del mundo con un 93%.

Pese a la especulaciones por los flojos números con los que se despidió de El Trece, el regreso del Bailando a la pantalla chica de la mano de Marcelo Tinelli por América TV fue con buenas mediciones de rating. Cabe recordar que el conductor también desembarcó en la señal como gerente artístico y hasta el momento los números los acompañan, ya que logró que el canal levante sus cifras y hasta llegue a pelearle el segundo puesto a El Trece.

Pero así como hubo mucha gente que se alegró por el regreso del Bailando, también hubo fuertes críticas tanto al formato como a los protagonistas. En las últimas horas, quien sorprendió con sus demoledoras palabras fue nada menos que Nadia Epstein, recordada por muchos como "la más odiada" de Gran Hermano 2007. Inclusive, hasta hace poco tenía el récord del porcentaje más alto de expulsión de todos los Gran Hermano del mundo con 93%.

"Mucho asco el Bailando", comenzó Epstein en su picantísimo tuit. Lejos de quedarse ahí, la ex Gran Hermano agregó: "Marcelo Hugo me da a viejo verde, re sugar daddy y Coky, puf, un poco de dignidad bella que ya no se te ve del moño tan grande que tenés". Pero las críticas de Nadia Epstein no quedaron en las redes sociales, ya que desde Pronto se comunicaron con ella y la productora no dudó en seguir apuntando contra Tinelli y su programa.

"No suelo mirar el programa, salvo cuando bailan el Cone o Coti que son dos participantes que en GH me habían gustado mucho y quería ver cómo les iba. Pero ayer, durante todo el día había visto en un par de programas, los comentarios respecto a la relación con esta chica peruana, Millet Figueroa, y me dio tanta intriga que fui a ver los videos para ver lo que había pasado...me pareció un montón", siguió filosa. Además, sumó: "A ella se la notaba incómoda, como que iba a bailar y no estaba para bancarse las pajereadas de Marcelo Hugo. Él estaba re insistente, lo cual me pareció hasta acoso en TV, un montón".

Para concluir, Nadia cerró con una lapidaria crítica tanto contra Tinelli como con el Bailando: "Está con esa actitud de 'te doy pero prefiero a la peruana'. Es como que el programa se convirtió en un casting para ver a quién se la pone. Creo que hay participantes con historias re copadas como para que se centren en 'te doy, no te doy' y eso no me gusta. Creo que teniendo la edad que tiene tendría que guardar el lugar que corresponde. Ayer me provocó tuitear porque me dio mucho asco todo".

