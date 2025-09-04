Un participante de La Voz Argentina habló en sus redes sociales.

Un participante de La Voz Argentina habló en sus redes sociales en referencia a su más reciente presentación en el reality show de Telefe. Thomas Guzmán es el artista en cuestión, quien puso su voz y su talento a disposición de la canción Lady Marmalade en la etapa de las presentaciones en vivo del programa.

Desde la cuenta oficial de Instagram de La Voz Argentina compartieron el video de la presentación de Guzmán y el músico dejó un comentario en el que se refirió a cómo lo vivió. "Gracias a la gente que comenta bonito, gracias a Miranda y a la voz argentina por darme este emblema de la canción, la hice con el mayor de los respetos y amé salir de mi zona de confort", escribió Thomas ante los comentarios del video.

Thomas Guzmán interpretó el clásico escrito por Bob Crewe y Kenny Nolan en 1974 y popularizado en las generaciones más jóvenes por su versión de 2001, interpretada por Christina Aguilera, P!nk, Mya y Lil'Kim. Subido a una escalera blanca, con un panel de luces por detrás con alusión a un cabaret y un outfit cargado de rojo y glitter, el participante de La Voz Argentina cautivó a todos los presentes y a los televidentes. En el posteo de La Voz, la gente dejó comentarios de admiración hacia Guzmán: "Sam Smith quién te conoce? Tenemos a Thomas", "Alguien más bailó por todo el linving de la casa?" y "Amo que es algo re distinto a lo que viene haciendo Thomas".

La alegría de Thomas Guzmán tras ser elegido para seguir en La Voz Argentina

"Todavía estoy con la adrenalina en la piel. Pasar el primer round con el desafío enorme que significó interpretar Lady Marmalade es una de las experiencias más intensas y felices de mi vida. Este programa es un sueño hecho realidad y me siento bendecido de ser parte", escribió el participante de La Voz Argentina en un reciente posteo de Instagram.

Estudio de La Voz Argentina.

"Gracias infinitas a La Voz, a mis coaches y a los grandes artistas que me acompañan en este camino. No puedo dejar de mencionar a todo el equipo detrás de escena: la gente de maquillaje, vestuario, peinado y producción, que hacen que cada presentación brille todavía más. Su trabajo es magia pura. Gracias a mi compañeros, que son absolutamente hermosos, talentosos, maravillosos gente única. Los amo es un placer para mí compartir con ustedes, chicos. Estoy feliz, agradecido y con muchísimas ganas de seguir compartiendo música con ustedes".