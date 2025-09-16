Un notero de TN se emocionó al aire hablando del Hospital Garrahan: "Peleamos juntos"

Un movilero de TN se emocionó en vivo.

Durante una transmisión en vivo desde el Hospital Garrahan, un notero de TN protagonizó un momento tan emotivo como inesperado. Mientras realizaba un móvil, el periodista se reencontró con Abril, una joven que hace 22 años recibió un trasplante de corazón en ese mismo centro de salud pediátrico y cuya historia él mismo había cubierto cuando ella era apenas una niña.

“Vamos a charlar con Abril, que está acá al lado mío. Para mí es una nota realmente muy particular”, comenzó diciendo con la voz entrecortada. “Hace 22 años cubrí todo el proceso de su trasplante. Estuvimos en la puerta del Garrahan cuando ella era muy chiquitita. Peleamos juntos porque, a ver, ella desde otro lugar, pero nosotros desde afuera estuvimos ahí hablando con el papá, con la mamá. Vivimos todo el proceso de lo que fue conseguir el órgano, su corazón, que llegó de la provincia de Santiago del Estero”, recordó frente a las cámaras.

La emoción del periodista rápidamente se volvió viral en redes sociales. En la cuenta de X “Arrepentidos de Milei” compartieron el fragmento con un mensaje que resaltó la importancia del hospital: “Un notero de TN se emocionó porque se reencontró con una chica a la que el Hospital Garrahan le salvó la vida hace 22 años con un trasplante de corazón. Él había cubierto el caso. Esto es lo que Karina Milei y su vocero Javier quieren destruir”.

El ajuste al Hospital Garrahan

El conmovedor encuentro se produce en medio de una fuerte polémica por el veto del Gobierno de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, que buscaba reforzar el financiamiento del Hospital Garrahan y otras instituciones sanitarias para garantizar la atención integral de niños y adolescentes.

La ley, aprobada por el Senado con 62 votos a favor y solo ocho en contra, contemplaba mayores fondos, una recomposición salarial y la derogación de la resolución 2109/2025 que modificó el sistema de residencias médicas. Sin embargo, el Ejecutivo la vetó por completo bajo el argumento de preservar el “equilibrio fiscal” y frenar lo que considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.