Un mago se le plantó a Abel Pintos en Got Talent en medio de un truco: "Levantaste la voz"

Abel Pintos y un mago oriundo de Rosario se cruzaron en medio de un truco. La reacción del cantante que es parte del jurado de Got Talent Argentina por Telefe.

Abel Pintos es uno de los cantantes más reconocidos de la Argentina. Comenzó su carrera tan solo a sus siete años, cuando vivía en Bahía Blanca. En 1997 lanzó su primer álbum Para cantar he nacido y desde ahí en adelante cosechó éxitos como Tu voz, La Llave, Sueño dorado y más. Actualmente es uno de los jurados de Got Talent Argentina, el reality show conducido por Lizy Tagliani en Telefe, donde protagonizó un momento llamativo con un mago rosarino que le hizo un truco de magia que despertó todo tipo de reacciones.

En la emisión del miércoles 23 de agosto, Got Talent Argentina recibió a un mago rosarino que realizó una performance muy cerquita del jurado y del público. El truco de magia consistía en que cada uno debía elegir un número del dado y esconderlo debajo del vaso. Con sus habilidades para detectar mentiras, el artista tenía que descubrir cuál eligieron los jueces.

Cuando llegó el turno de Abel Pintos, la dinámica de su presentación cambió por completo a diferencia de lo que hizo con La Joaqui, Flor Peña y Emir Abdul. "Vamos a usar tu voz, pero lo vamos a hacer de una manera más difícil. Me voy a dar vuelta y me vas a tener que responder 'no sé'. Podés usar un tono alto, medio o bajo, el que elijas te voy a pedir que lo mantengas de una manera monocorde", explicó el mago.

Cuando el cantante de 39 años se sometió a ese truco, el mago se detuvo al momento de llegar al número 6. "Levantaste la voz cuando te pregunté por el 5 y cerraste con un 'no sé' bien alto con el 6, pero me atrevo a decir, aunque me la complicaste, que para mí es el 5", dijo el mago, acertando una vez más, lo que generó la euforia de todos en el estudio.

El llanto desconsolado de Abel Pintos tras escuchar la voz de una nena en Got Talent: "Sos un ángel"

Cuando Fiorella y terminó de cantar, se emocionó y todo el público la recibió con un fuerte aplauso. "No sé qué decirte. No puedo creer que tengas 11 años, vos en otra vida eras cantante. Ese instrumento, por favor, es mágico", le dijo Emir en su devolución, totalmente impactado por el despliegue de la nena. Cuando Abel le preguntó a la participante por qué estaba tan emocionada, su respuesta lo hizo llorar todavía más.

"La verdad, sos una cosa de locos, Fiorella. Espectacular tu voz. Estoy anonadada con tu gracia", sumó La Joaqui. Acto seguido, Pintos le preguntó a Fiorella: "¿Estás emocionada...?". "Sí, porque estar al frente tuyo es mi sueño", respondió la niña. Inmediatamente, Abel se sacó los anteojos, se tapó la cara y rompió en llanto. Segundos después, se levantó de su asiento y fue a besarle las manos y darle un fuerte abrazo.

"Nos vamos a ir a un corte mientras Abel se repone", comentó Flor Peña. "Sos un ángel, sos un ángel. Te felicito, y le agradezco a Dios poder conocer en este programa a personas como vos", le dijo el cantante. "Fiore, hermosa, nos emocionaste a todos. ¿Estás emocionada solo por Abel? Porque quería saber si estabas emocionada por conocerme a mí", bromeó Peña.