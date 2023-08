Flor Peña reveló lo que nadie sabía de su vida privada: "De chica"

Flor Peña reapareció en un programa de espectáculos para contar un dato desconocido sobre su vida personal. Qué dijo la actriz y conductora.

Flor Peña volvió a aparecer en television tras haber estado como conductora del programa La Puta Ama en América TV. En esta oportunidad, la actriz de Casados con hijos lo hizo para aclarar sobre un rumor sobre su vida privada que comenzó a circular en las últimas horas.

Días atrás, se encendió una polémica que puso a Florencia Peña como protagonista. Esto se dio tras las declaraciones de Marina Calabró en Lanata Sin Filtro, el ciclo conducido por Jorge Lanata en Radio Mitre del cual es panelista.

Allí aseguró que la actriz y conductora no había terminado el secundario, revelación que despertó reacciones en el mundo del espectáculo. Es por eso que en LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, se hicieron eco de este tema y se contactaron en vivo.

"No terminé el secundario porque me quedaron dos materias: matemática y química. Tampoco fui al conservatorio, todo lo estudié privado. Estudio de chica teatro", confesó a través de un audio de WhatsApp que le envió a De Brito. En esta misma línea, Flor Peña profundizó: "Me quedaron dos materias de quinto año, que lo hice libre, porque ya estaba trabajando mucho. Así que no, debo dos materias".

"Quiero aclarar que estudié mucho yo, eh. Tomé muchas clases y estudio de muy niña, por eso también puedo hacer muchas cosas", concluyó. Flor Peña se prepara para ser una de las integrantes del jurado de Got Talent, el reality show que va a ser conducido por Lizy Tagliani en Telefe.

Chiche Gelblung explotó porque el hijo de Flor Peña hizo su cumple de 15

El periodista Chiche Gelblung quedó en el ojo de la tormenta tras lanzar declaraciones retrógradas sobre el deseo de Juan, uno de los hijos adolescentes de la actriz Florencia Peña. "Son para las mujeres", sentenció Gelblung, contra los planes del adolescente.

Todo empezó en Polémica en el Bar (América TV), cuando Marcelo Polino reveló que estaba muy entusiasmado porque se venía el festejo del cumpleaños de 15 de Juan, hijo de su otrora compañera de trabajo en Flor de Equipo y el jurado del Bailando. Luego de la celebración de Flavio Mendoza, Chiche Gelblung amargó la mesa con un comentario polémico: “Los varones no festejan los 15.

"¿Por qué?", lo increpó Marcela Tinayre, abriendo el juego a que el resto de los panelistas diga su opinión. “No se festejan. Los 18 se festejan. Los 15 son para las mujeres", sumó Chiche, alineado con las "costumbres" vetustas de décadas atrás. “La fiesta de 15 es para las chicas”, reforzó el periodista Gabriel Schultz, sumándose a los dichos de la también figura de Crónica TV.

Volviendo a contradecir a Gelblung y Schultz, Tinayre redobló la apuesta y preguntó: “¿Quién lo estableció así? ¿La tradición?". “¡Chicos, terminemos con esta generación de cristal que hay que darle el gusto a todo lo que piden!. Límites. ‘esto no’ ‘¿por qué no?’, ‘porque te lo dice tu viejo’”, la cruzó Schultz, elevando el tono de la conversación a una discusión que no tardó en colarse en las redes sociales, con argumentos que repudiaron los comentarios del panel masculino.