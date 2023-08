El potente mensaje de Abel Pintos por la democracia: "Honremos"

Abel Pintos le hizo un inesperado pedido a sus millones de seguidores, que rápidamente salieron a bancarlo en redes sociales.

Abel Pintos sorprendió a sus seguidores con un inesperado mensaje por la democracia argentina, de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el próximo domingo 13 de agosto. "Es muy importante que honremos", pidió el reconocido cantante en sus redes sociales, donde recibió miles de likes.

Falta cada vez menos para que se realicen las elecciones presidenciales 2023, por lo que tanto los precandidatos como los militantes buscan convencer a los electores para que los voten en lo que parece que serán unos comicios muy reñidos. En ese sentido, y atento a lo que viene sucediendo en las provincias que ya tuvieron sus elecciones, Abel Pintos sorprendió a sus seguidores con un inesperado pedido.

Junto con un video realizado por la UBA en conmemoración por los 40 años de democracia, el reconocido cantante instó a sus millones de followers a dirigirse a las urnas el próximo 13 de agosto. "A quien quieras. Con tus ideales y tu decisión como bandera , pero votá", pidió Abel Pintos, que en el marco de un nuevo aniversario de la recuperación democrática grabó un disco con las distintas canciones patrias.

"Es muy importante que honremos nuestro derecho a elegir", cerró su publicación el querido cantante. Rápidamente, el posteo de Abel se llenó de likes y de comentarios bancándolo en su pedido para que nadie se quede sin votar en las próximas PASO, donde se decidirán los candidatos para las elecciones de octubre próximo.

Abel Pintos se va del país: los motivos de la inesperada decisión

Abel Pintos sorprendió a todos sus fanáticos al anunciarles que tomó un sorpresivo cambio de rumbo para su vida. A pesar del enorme éxito que el cantante de 39 años tiene en Argentina, recientemente tomó la decisión de abandonar el país e ir por un nuevo objetivo. Por lo pronto, no se sabe si planea instalarse en el exterior para comenzar nuevos proyectos musicales y expandir su música por todo el mundo.

Según las fotos y videos que se filtraron en las redes sociales, Pintos ya llegó a Estados Unidos para participar de la presentación de Lionel Messi en el club Inter Miami, que se llevará a cabo este domingo 16 de julio. En un video publicado en las redes, aparece el intérprete en el aeropuerto diciendo "estoy para jugar, estoy para jugar", mientras mira a la cámara y simula patear una pelota.

De acuerdo con información brindada por TeleShow, viajó con su círculo intimo y su representante, Marcelo González. Además, se dijo que el artista se hospedará en el departamento de su apoderado y que entonará el Himno Nacional, que grabó recientemente para su disco Alta en el Cielo. Cabe destacar que Pintos tiene una relación relativamente cercana a Messi y Antonela Roccuzzo, ya que en 2017, cuando la pareja se casó en la ciudad de Rosario, fue invitado para cantar en la fiesta su famoso tema, Sin Principio Ni Final.

“Acepté ir porque me dijeron que Antonela en especial tenía una conexión muy linda con mi canción y que los acompaña en distintos momentos. Fue emocionante y muy lindo”, había declarado Abel en aquel entonces. “Estuve encerrado un día y medio en el hotel para que nadie me viera porque era una sorpresa para ella y también para él. Entonces, cuando me tocó salir, tuve que pasar por una cocina y luego los vi a los dos. Ellos, que estaban muy emocionados y en la suya, comienzan a ver que en la primera fila, donde estaban sus familiares, se voltearon a mirar y se emocionaron mucho cuando me vieron”, recordó.

Por último, Pintos destacó el buen trato que recibió por parte de la pareja y sumó que, al terminar de cantar, volvió a su habitación y lo llamaron para saludarlo y darle las gracias. "Nos encontramos y nos sacamos una foto. Son dos divinos”, concluyó el artista.