Día histórico para el automovilismo argentino en el Rally Dakar 2026, con los hermanos Benavides

Historia pura para el automovilismo argentino en el Rally Dakar 2026.

El domingo 11 de enero del 2026 quedará para siempre en la historia del automovilismo argentino, gracias a los hermanos Kevin y Luciano Benavides. Los salteños brillaron en el Rally Dakar nuevamente en Arabia Saudita y mantuvieron su nivel de elite que habían demostrado en las ediciones anteriores de este certamen.

Mientras que "Lucho" se llevó la séptima etapa en el motociclismo, Kevin hizo lo propio en los autos en la categoría Challenger, tras 877 kilómetros entre las ciudades de Riad y Wadi ad-Dawasir (459 km de velocidad). La cuestión inédita es que nunca dos hermanos habían triunfado el mismo día en una de las competencias más complejas del mundo sobre la arena del desierto y las dunas en el deporte motor.

Los hermanos Benavides hicieron historia para el automovilismo argentino en el Rally Dakar 2026

El menor de los salteños que es Luciano, de 30 años, se impuso por 4m47 de diferencia en motos sobre su compañero del equipo oficial KTM, el español Edgar Canet, y sigue tercero a seis días del final en la general. En dicha tabla se encuentra apenas 4m40 por detrás del australiano Daniel Sanders, otro integrante del mismo staff.

Por su parte, el mayor Kevin (37) conquistó junto al sanjuanino Lisandro Sisterna su primera alegría sobre cuatro ruedas, luego de retirarse del motociclismo tras dos títulos del Dakar (2021 y 2023). No obstante, en la general sigue lejos y se encuentra 13° a más de 3 horas entre los autos.

Otros pilotos argentinos en el Dakar 2026

Quienes también se impusieron fueron los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, que consiguieron una gran remontada con el Can-Am oficial en la categoría Side by Side, lo que los consolidó dentro del top 10 después de muchas complicaciones en la primera semana. Allí, Manuel Andújar y Andrés Frini finalizaron 10° hoy y van 7°.

De vuelta en la divisional Challenger, la de mayor presencia nacional, el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fue 3° y continúa 2° en el acumulado con el Taurus, apenas a 2m48 del puntero español Pau Navarro, en plena lucha por defender su corona del 2025.

Cuándo sigue el Rally Dakar

La etapa 8 se largará el lunes 12 de enero desde la 1 de la mañana de Argentina. Empezará y terminará en Wadi ad-Dawasir, con 481 kilómetros de velocidad cronometrada y 236 de enlace. La competencia general terminará el sábado 17.

¿Cómo ver el Rally Dakar 2026 en vivo en Argentina?

La competencia se puede ver en vivo en Argentina a través de América TV:

Canal 9 (SD y HD) de Cablevisión Flow.

Canales 120 (SD) y 1123 (HD) de DirecTV.

Canales 15 (SD) y 1015 (HD) de Telecentro.

En tanto, para el streaming online se podrá seguir accediendo al canal de América TV mediante las aplicaciones de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.