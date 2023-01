Un intruso se coló en Gran Hermano y Santiago del Moro quedó en shock en Telefe

Santiago del Moro fue sorprendido por un intruso en plena transmisión de Gran Hermano. El particular momento que el conductor vivió en la pantalla de Telefe.

Santiago del Moro y todo el equipo de Gran Hermano quedaron en shock al ver ingresar a un intruso en el estudio de Telefe. La humorista Costa fue quien notó la presencia de un animal en el lugar y advirtió a sus compañeros, quienes lanzaron una fuerte risa.

"Acaba de entrar un gato al estudio", soltó la panelista de Cortá por Lozano; mientras que sus compañeras sentadas a su lado, Laura Ubfal y Nancy Pazos, pusieron cara de sorpresa. "¡No!", gritó Pazos, atónita. "Sí, ¡negro", sumó Costa. Inmediatamente después, el estudio se vio revolucionado y se armó un gran debate al respecto.

Qué hizo Santiago del Moro en Gran Hermano tras la aparición de un gato negro en el estudio de Telefe

Santiago del Moro: "Pará, ¡hay un gato en el estudio!".

Costa: "Y sí, ¡estoy diciendo eso! Nadie me oye".

Nancy Pazos: "Pobrecito".

Del Moro: "A este lo mandaron del otro canal".

De esa manera, el conductor de televisión y los presentes en el estudio se tomaron con humor la llegada del animal al set del debate de Gran Hermano. Del Moro hizio alusión a sus superticiones con los gatos negros y enunció: "Pugliese, Pugliese. Tóquense una izquierda".

Un gato negro entró al estudio de Gran Hermano y sorprendió a todo el panel.

La furia de Carmen Barbieri con Alfa de Gran Hermano

La conductora de televisión y actriz se pronunció sobre un comentario que Alfa tuvo sobre ella dentro de la casa, en el que contó que había soñado que la capocómica se moría. Barbieri habla de actualidad televisiva en cada emisión de su programa Mañanísima, el programa que conduce por Ciudad Magazine, y de esa manera se refirió al comentario de Alfa. "Le voy a hacer un juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá me decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida. Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle la plata. No, mentira, pero es feo lo que dice", soltó la ex esposa de Santiago Bal.

Federico Bal se pronunció sobre los dichos de Alfa en Gran Hermano e hizo una inesperada broma al respecto: "Jaja, ¡Alfa, le alargaste la vida!", como comentario a un tweet en el que un usuario compartió el video del momento en que el concursante de Telefe compartió su sueño. El actor no pareció molestarse por el dicho de Alfa, a pesar de la complicada situación de salud que atravesó Barbieri cuando tuvo Covid-19, por lo que podría haber quedado sensibilizado.