Salió a la luz un dato terrible sobre la vida privada de Horacio Cabak: "A tu mujer..."

Jorge Rial contó un polémico dato de Horacio Cabak .

Jorge Rial volvió a sacudir las redes sociales con un posteo explosivo que rápidamente se volvió viral y reavivó su histórica rivalidad con Horacio Cabak. Esta vez, el cruce no giró en torno a la política ni a diferencias profesionales, sino que escaló a un plano mucho más personal, con una acusación inesperada que sorprendió a propios y ajenos.

Todo comenzó luego de la ausencia de Rial en los premios Martín Fierro de Cable, tema que lo tuvo en el centro de la conversación mediática durante varios días. Sin embargo, el foco cambió abruptamente cuando el conductor de Argenzuela apuntó de lleno contra Cabak a través de su cuenta de X (ex Twitter), luego de descubrir que había sido bloqueado por su colega.

El filoso posteo de Jorge Rial contra Horacio Cabak.

Lejos de dejar pasar el gesto, Rial reaccionó con dureza. “El cag… me bloquea a mí”, escribió primero, en un mensaje que anticipaba que el descargo no iba a quedar ahí. Segundos después, lanzó una acusación que generó un fuerte impacto por el contenido y el tono elegido. “Era a tu mujer cuando te descubrió paje… con otra en terapia intensiva, fantasma!!!!”, disparó Rial, dejando al descubierto un supuesto episodio desconocido de la vida privada de Horacio Cabak.

La respuesta de Horacio Cabak a la fuerte acusación de Jorge Rial

El mensaje se viralizó en cuestión de minutos y reavivó el enfrentamiento entre ambos conductores, que arrastran una relación tensa desde hace años, marcada por diferencias ideológicas y varios cruces públicos. No es la primera vez que se exponen mutuamente en redes, pero sí una de las ocasiones más fuertes por el contenido de la acusación.

Cabak, por su parte, evitó responder directamente al ataque. Sin embargo, en su biografía de X dejó un mensaje breve que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a Rial: “Al pelo… ni respuesta”. La frase también se viralizó rápidamente y alimentó aún más el conflicto.